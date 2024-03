En Estados Unidos, sus ciudadanos, ya se están preparando para el eclipse solar total que sucederá el próximo lunes 8 de abril. El fenómeno natural es algo que llama la atención de todo el mundo y más porque es algo que no ocurre con habitualidad. Es más, se supo que el próximo no volverá a pasar en el país mencionado hasta 2044, por lo que muchas personas podrían estar ante su última oportunidad de ser testigo de unos instantes de sombra debido a que la luna se posiciona exactamente por delante del sol.

Esto ha provocado que personas de todo el mundo hayan alistado sus pasajes de avión para viajar hasta alguna parte de México, Estados Unidos o Canadá, países en los que determinadas zonas tendrán el lujo de presenciar este evento tan llamativo. Y si foráneos han detenido todas sus acciones para ver el eclipse, ¿por qué no los habitantes de esas ciudades? Es por ello que ciertas escuelas han tomado la decisión de detener sus clases con la finalidad de que sus alumnos disfruten en casa de lo que acontecerá.

¿EN DÓNDE SE VERÁ EL ECLIPSE DEL 8 DE ABRIL?

En México, el fenómeno comenzará en la zona de Mazatlán. Luego, su trayectoria está marcada en dirección a la frontera con los Estados Unidos, donde entrará y recorrerá varias partes como partes de Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire, y Maine para luego salir de dicho país. Finalmente, el fenómeno entrará a Canadá por el sur de Ontario y continúa por Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island, y Nueva Escocia.

Este es el recorrido que tendrá el eclipse solar total de América del Norte en abril de 2024 (Foto: NASA)

LÁS ESCUELAS QUE NO TENDRÁN CLASE

En Ohio: distritos del noreste del estado suspenderán las actividades escolares. Por ejemplo, Amherst Exempted Village Schools le dará un día libre a todos sus estudiantes, al igual que las instituciones educativas de la ciudad de Rocky River. Canton también se suma a la medida, al igual que las escuelas de Hillsdale Public Schools y Woodridge Local Schools de Akron. En tanto la University of Akron está promoviendo las clases virtuales para ese día. En Nueva York: la mayoría de escuelas que se encuentran en Rochester no tendrán clases. Por otro lado, se conoció que la mayor parte de los colegios del estado han tomado la decisión de alargar las vacaciones de primavera por un día más para que los alumnos tengan libre el 8 de abril y así puedan disfrutar del eclipse total de sol desde cada una de sus casas. En Texas: se ha conocido que los distritos de Texas Hill Country pararán sus actividades el día del eclipse. Kerrville Independent School District, Boerne y Comfort también detendrán sus actividades para que sus alumnos y el personal pueda gozar de este evento. En tanto, se tiene planeado que las escuelas de San Antonio se sumen a la medida.

¿POR QUÉ ALGUNAS ESCUELAS HAN CANCELADO SUS CLASES PARA EL DÍA DEL ECLIPSE SOLAR?

El lunes 8 de abril está marcado en el calendario de millones de habitantes de Estados Unidos como un día histórico debido a que se podrá ver un eclipse solar total en algunas de sus ciudades, evento que no volverá a pasar por dicho país hasta agosto de 2044. Y como lo mencioné, existe una gran cantidad de personas que tendrán su última oportunidad de ser testigos de algo tan maravilloso, así que será importante que presten toda la atención posible.

En tanto, los niños que estarían en clases ya no lo estarán debido a que las autoridades y maestros prefieren que disfruten del oscurecimiento en sus casas para que estén lo más cómodos posible.