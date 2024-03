¡Prepárate para maravillarte con el eclipse solar total del 8 de abril de 2024! Este fenómeno celestial, visible únicamente en Norteamérica, desde México hasta Canadá, promete ser una experiencia inolvidable. Según los expertos, no volveremos a tener la oportunidad de presenciar un evento de esta magnitud hasta el año 2044. Sin embargo, es crucial tener en cuenta los riesgos asociados y tomar precauciones, especialmente para proteger nuestros dispositivos electrónicos.

La Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos (NASA) describe un eclipse solar total como un momento mágico en el cual “la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del Sol”. Durante este evento, el cielo se oscurecerá como si fuera el amanecer o el anochecer, ofreciendo un espectáculo celestial fascinante.

No obstante, uno de los principales aspectos a considerar es el impacto potencial en los servicios de comunicación, particularmente en el servicio de telefonía móvil. Por lo tanto, es esencial tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de nuestros dispositivos durante este evento astronómico único.

¿UN ECLIPSE SOLAR AFECTA LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS?

Durante un eclipse solar, hay dos formas en las que los teléfonos celulares y equipos electrónicos pueden verse afectados. La primera está relacionada a las cámaras de los dispositivos.

Observadores disfrutan del espectáculo celestial durante un eclipse solar total (Foto: National Park Service)

Este fenómenos astronómico es algo especial que muchas personas quieren capturar en una fotografía o video. Sin embargo, lo que pocos sabes es que, como resultado, puedes dañar permanentemente tu equipo. ¿Por qué? Según los expertos de la NASA, los rayos solares concentrados serán tan fuertes que pueden estropear aquellas cámaras que no tengan la protección adecuada. Esto sin considerar que también puede generar daño ocular en la persona que esté fotografiando.

Otro aspecto en el que los teléfonos pueden verse afectados en realidad no es un causa directa del eclipse, pero siempre sucede durante este evento. Debido a la concentración de personas, que se reúnen en zonas específicas como parques para presenciar el fenómeno, la red de telecomunicaciones se ve saturada. Algo que también suele suceder durante partidos deportivos o conciertos masivos. Por ello, no te sorprendas si es que no tienes señal o no puedes realizar llamadas.

¿QUÉ MEDIDAS TOMAR DURANTE EL ECLIPSE SOLAR?

Durante un eclipse solar, es crucial tomar medidas de seguridad para proteger tanto tus dispositivos como tus ojos. La NASA recomienda encarecidamente el uso de cámaras digitales profesionales equipadas con filtros solares para capturar el eclipse de manera segura.

Estas cámaras no solo protegen adecuadamente el dispositivo, sino también los ojos del fotógrafo.

“NO mire al Sol a través de la lente de una cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras usa anteojos para eclipses o un visor solar portátil; los rayos solares concentrados quemarán el filtro y causarán lesiones oculares graves”, detalla la guia de seguridad de la NASA. “Los filtros solares deben colocarse en la parte frontal de cualquier telescopio, binoculares, lentes de cámara u otras ópticas”.

Además, en caso de falta de conectividad, es fundamental que los espectadores estén preparados para posibles problemas y tomen precauciones adicionales al planificar su experiencia de observación del eclipse. Mantente seguro y disfruta del espectáculo celestial con tranquilidad.