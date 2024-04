En octubre de 2023, Theodorus Struyck se convirtió en el ganador del segundo premio mayor de Powerball; sin embargo, no fue hasta marzo de 2024 que supimos sobre su identidad, pero se presentó como representante de un grupo de personas que se repartirían los 1,765 millones de dólares. A raíz de que todavía no ha cobrado la millonaria suma, el monto se verá considerablemente reducido, y no por el pago del 37% de los impuestos federales, que lo dejaría con un promedio de 1.600.990.380, sino porque adicional a ello perderá 620 mil dólares. ¿Cuál es el motivo?

Antes te recordamos que este suertudo compró el billete de lotería en Midway Market & Liquor en Frazier Park, un pueblo rural a unas 70 millas al norte de Los Ángeles, California. De elegir el pago en efectivo a cambio del anual recibiría 774,1 millones de dólares antes de impuestos.

Según sus vecinos, Struyck es un hombre amigable y con gran cariño por los niños (Foto: Theodorus Struyck / Facebook)

¿POR QUÉ THEODORUS STRUYCK PERDERÁ 620 MIL DÓLARES DEL PREMIO DE US$1,765 MILLONES?

Theodorus Struyck perderá una cifra nada despreciable de 620 mil dólares debido a que el día de la declaración de impuestos llegó: 15 de abril de 2024, fecha en la que al millonario monto se le cobrará el tributo correspondiente a la temporada 2023.

Es preciso mencionar que al haberse comprado el boleto en California, este estado es uno de los pocos que no grava las ganancias de la lotería, por lo que no se reduciría más la cantidad del premio; y tomando en cuenta que Struyck representa a varias personas, él no recibirá el monto total de las ganancias, ya que este tendrá que ser dividido entre los que compraron el boleto.

EL MONTO QUE COBRARÁN LOS GANADORES

Algo que tampoco está claro es la forma de pago que decidieron Theodorus Struyck y los otros ganadores; es decir, si es en efectivo o por anualidades. Si eligen el primero, recibirán la suma global de 774,1 millones de dólares.

“Si se eligiera la suma global, Struyck y los demás perderían alrededor de 286.417.000 dólares. Esto haría un total de $487,683,000″, precisa The Sun.

De otro lado, te comentamos que con el dinero de los impuestos recibidos de los premios de la lotería, California destino los fondos para las escuelas públicas. Por tanto, el premio de Struyck recaudó 119,5 millones de dólares para tal fin.