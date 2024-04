Mientras Theodorus Struyck debe estar saltando en un pie de alegría por el premio de 1,700 millones de dólares que ganó del Powerball, su nombre está sonando mucho en las redes sociales y no por algo bueno, sino por todo lo contrario. Se ha conocido que estafadores se están haciendo pasar por él para fines delincuenciales.

El estadounidense de 65 años se hizo conocido cuando se dio a conocer su nombre como ganador del millonario premio de Powerball. En el estado de California, los ganadores de esa cantidad de dinero proveniente de las loterías están obligados a revelar su identidad, por lo que su nombre llegó a oídos de todos, incluyendo a los de los delincuentes.

Es por ello que te recomiendo que tengas cuidado si por ahí lees el nombre de Theodorus Struyck en páginas no confiables o perfiles de redes sociales sospechosos. Pero no te preocupes si aún no puedes reconocer la estafa, pues ahora te explicaré cómo es que están funcionando estas artimañas de la gente de mal vivir.

¿CÓMO SON LAS ESTAFAS A NOMBRE DE THEODORUS STRUYCK?

Se ha reportado que se crearon decenas de cuentas de redes sociales con el nombre de Theodorus Struyck, ganador de uno de los premios más importantes en la historia de los Estados Unidos. Estas personas han elaborado perfiles de la manera más llamativa posible, al punto de que han hecho publicaciones y en varias de ellas resaltan que se han llevado el jackpot de Powerball.

Es más, en las descripciones de los perfiles se resalta que esa cuenta es la del ganador, como ventilando todo a los cuatro mundos. En fin, la intención de estas personas que están detrás de todo es que los demás crean que de verdad es Theodorus Struyck, cuando él en realidad está tratando de mantener un bajo perfil.

Con todo esto, los malhechores envían mensajes a diversas personas, haciéndose pasar por Struyck, obviamente. En la comunicación, se presentan como esta persona y les ofrecen a las víctimas algún tipo de ayuda económica a cambio de un depósito de dinero o datos personales, con los que estos individuos pueden robar cuentas bancarias.

Las redes sociales como Facebook e Instagram no son el único canal que han utilizado para intentar robar datos personales u otro tipo de información. Hay quienes han reportado que les llegaron correos electrónicos con la misma intención y ahora hasta con enlaces dentro para que la gente haga clic allí sin saber que así se les robará sus datos, contraseñas y demás.

Theodorus Struyck se llevó más de 1,700 millones de dólares tras haber acertado todos los números del Powerball (Foto: Pexels)

EL NOMBRE DE THEODORUS STRUYCK NO FUE EL ÚNICO USADO

Parece que la nueva artimaña de los delincuentes es usar los nombres de los ganadores de las loterías de Estados Unidos para sacar información personal de sus víctimas. Además de hacerlo como Theodorus Struyck, también se ha utilizado la identidad de Edwin Castro, otro famoso afortunado que se llevó un espectacular premio de Powerball.

Es por ello que a los usuarios de las redes sociales y otras plataformas digitales se está recomendando a tener cuidado con quiénes escriben y no abrir enlaces sospechosos que podrán ser perjudiciales. También es importante que, en caso lleguen este tipo de mensajes, denuncien el hecho a las autoridades locales.

Si esta nota fue de tu agrado, puedes leer las siguientes recomendaciones de artículos que se han escrito en Mag sobre loterías estadounidenses: