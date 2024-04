Si eres un constante jugador de alguna lotería en Estados Unidos, o cualquier parte del mundo, eres consciente de que necesitarás una enorme suerte para ganar un premio. Además, sabes que es muy complicado que varias personas consigan algún importante dinero y menos que ellas vivan en la misma localidad o en el mismo estado. Bueno, eso que creíamos todos alguna vez tenía que romperse y suceder para callarnos las boca y abrir los ojos con asombro.

El estado de Nueva Jersey se ha llevado la suerte de todos los demás lugares, aparentemente, pues una cantidad notable de jugadores han celebrado enormemente que han conseguido un premio de alguna lotería y no cualquier monto de consuelo, sino uno que dejaría a la mayoría contentos. Incluso, hay una persona que se llevó el jackpot de Mega Millions, de quien seguramente ya habrás escuchado o leído, por más que hasta el momento no se sabe su identidad, ya que aún no recogió el premio.

LOS 21 GANADORES DE NUEVA JERSEY EN SOLO UNA SEMANA

La Lotería de Nueva Jersey elaboró un listado de todas las personas que, en el mencionado estado, han obtenido algún premio a lo largo de de una semana, dejándonos a todos con la boca abierta, pues nadie esperaba que, en la misma región, hayan tantos ganadores de montos importantes, así que no sería mala idea animarse a comprar algún boleto allí. A lo mejor la suerte sigue dando vuelta por las calles y negocios locales.

Y es que, 21 de estas personas que han obtenido algún premio en efectivo, ya sea de Powerball o Mega Millions, han conseguido 10 mil dólares o más, por lo que han hecho una muy buena inversión en sus vidas. Por más que algunos no hayan obtenido millones, dicha cantidad de dinero servirá para mucho, como pagar algún lujo especial, las deudas o ahorrarlo en caso tengan una emergencia.

Sea cual fuera el destino del dinero ganado por cada una de estas 21 personas, lo que seguramente quieres saber es cuánto dinero ganaron y dónde compraron sus boletos, así que ahora te presento la lista:

$1,128 mil millones de Mega Millions, 26 de marzo : vendido en ShopRite Liquor en la Ruta 66 en Neptune (Condado de Monmouth).

$50,000 de Powerball 25 de marzo: vendido en Leprechaun News en Park Avenue en Rutherford (condado de Bergen).

$50,000 de Powerball, 25 de marzo: vendido en ShopRite en Broadway en Elmwood Park (Condado de Bergen).

$50,000 de Powerball, 25 de marzo: vendido en Stop & Shop en Field Stone Park en Ringwood (Condado de Passaic).

$50,000 de Powerball, 27 de marzo: vendido en ShopRite en Morristown Road en Bernardsville (Condado de Somerset).

$50,000 de Powerball, 27 de marzo: vendido en Buck Road Mini Mart en Buck Road en Monroeville (Condado de Salem).

$50,000 de Powerball, 27 de marzo: vendido en Sunoco en Kilmer en New Jersey Turnpike en East Brunswick (condado de Middlesex).

$50,000 de Powerball, 27 de marzo: vendido en Union Food Store en Union Boulevard en Totowa (Condado de Passaic).

$50,000 de Powerball, 30 de marzo: vendido en E & R Deli & Grocery en Maple Avenue en Hillside (Condado de Union).

$50,000 de Powerball, 30 de marzo: vendido en Lucky 7 Deli & Food Mart en Centre Street en Nutley (Condado de Essex).

$50,000 de Powerball, 30 de marzo: vendido en ShopRite en Ark Road en Mount Laurel (Condado de Burlington).

$20,000 de Mega Millions, 26 de marzo: vendido en Princeton Avenue Deli en Princeton Avenue en Brick (Condado de Ocean).

$20,000 de Mega Millions, 26 de marzo: vendido en Krauszer’s en Franklin Avenue en Belleville (Condado de Essex).

$10,000 de Mega Millions, 26 de marzo: vendido en Acme en South Broad Street en Yardville (Condado de Mercer).

$10,000 de Mega Millions, 26 de marzo: vendido en Carmel Discount Liquor en West Sherman Avenue en Millville (Condado de Cumberland).

$10,000 de Mega Millions, 26 de marzo: vendido en la tienda Collins Convenience Store en East Collins Road en Galloway (Condado de Atlantic).

$10,000 de Mega Millions, 26 de marzo: vendido en Krauszer’s en Old Bridge Turnpike en East Brunswick (condado de Middlesex).

$10,000 de Mega Millions, 26 de marzo: vendido en la tienda Lucky Spot en North Gaston Avenue en Somerville (Condado de Somerset).

$10,000 de Mega Millions, 26 de marzo: vendido en New Hilltop Exxon en Kennedy Boulevard en Union City (Condado de Hudson).

$10,000 de Mega Millions (26 de marzo): vendido en la tienda de conveniencia R & R en Broad Street en Freehold (Condado de Monmouth).

$10,000 de Mega Millions (26 de marzo): vendido en ShopRite en la Ruta 37 en Toms River (Condado de Ocean).

Más de dos decenas de jugadores de Nueva Jersey pudieron celebrar un premio de lotería en la última semana se marzo (Foto: Pexels)

