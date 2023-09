Ante el inminente peligro legal que enfrentan miles de inmigrantes y sus familias radicados en Florida por la Ley SB 1718, la organización Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) refuerza su plan de emergencia para ayudar a los indocumentados y sus seres queridos. Si tú también estás en riesgo, toma en cuenta las siguientes cinco recomendaciones, así que presta mucha atención.

Antes te precisamos que la sección 10 de esta ley, que comenzó a operar en julio de este 2023, criminaliza el transporte de personas a Florida que pudieron haber ingresado como indocumentados al país, por lo que al no haber sido “inspeccionados” por el gobierno federal serían sometidos a un castigo penal, algo que ha sido declarado inconstitucional por diversas organizaciones como el Southern Poverty Law Center, American Civil Liberties Union, ACLU de la Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, que no dudaron en presentar, el 8 de agosto, una moción para bloquearla.

Pese a las quejas y malestar, la Ley SB 1718 - promovida por el gobernador de Florida, Ron DeSantis - continúa en marcha, lo que hace temer a muchos ciudadanos estadounidenses, que viajan dentro y fuera de Florida, no querer salir de sus viviendas cuando algunos de los miembros de sus familias se sientan mal para recibir atención médica, no asistir a sus iglesias, ir a trabajar, entre otras actividades. ¿Qué hacer en ese caso?

La Guardia Nacional del Ejército de Texas observa cómo los migrantes abordan un autobús después de entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. para procesar solicitudes de inmigración y asilo tras el fin del Título 42 en la frontera entre EE. UU. y México en El Paso, Texas, en mayo. 12 de mayo de 2023 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMAR LOS INMIGRANTES EN FLORIDA

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) recomienda tomar algunas precauciones para no ser sorprendidos y evitar cualquier contratiempo.

PLAN DE EMERGENCIA. Lo primero que se debe hacer es nombrar a una persona (un familiar, líder de la iglesia, amigos, vecino o alguien muy confiable) para ejecutar un plan de emergencia en caso de detención o deportación. CUIDADO INFANTIL Y PODER NOTARIAL. Con el fin de evitar contratiempos, los inmigrantes indocumentados deben designar a una persona que recogerá de la escuela a sus hijos y niños, así como cuidarlos. Para ello, se requerirá un poder notarial que autorice a alguien hacerse cargo de ellos, mientras está en marcha el plan de emergencia. CONTRATAR A UN ABOGADO. Es necesario y de suma importancia que las familias contraten a un abogado de inmigración certificado con el fin de que les brinde asistencia legal antes cualquier eventualidad. DOCUMENTOS DE AUTOMÓVIL. Las familias deben tener en orden todos los documentos de sus carros. “Este listado dual les permitirá recuperar el vehículo confiscado o venderlo para cubrir gastos legales si es necesario”, precisa LULAC. PODER NOTARIAL PARA MANEJO FINANCIERO. En el caso de que un titular de las cuentas resulte detenido, es importante que este otorgue un poder notarial sobre asuntos financieros a una persona de su entera confianza para que maneje todas sus cuentas y pagos pendientes.

“El conocimiento es nuestra mayor defensa diaria para proteger a familias e individuos de ser blanco de políticas raciales”, señaló Domingo García, presidente de LULAC, publica El Diario NY.

Cabe mencionar que la SB 1718 tiene distintas disposiciones contra inmigrantes. Por ejemplo: perseguir judicialmente a quienes transporten a indocumentados de otro estado a Florida, incluso si el conductor es familiar del inmigrante. Asimismo, la ley exige a las empresas utilizar E-Verify, un sistema basado en Internet que compara la información ingresada por un empleador a partir del Formulario I-9, Verificación de Elegibilidad de Empleo, de un empleado, con los registros disponibles en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Administración del Seguro Social para confirmar la elegibilidad de empleo; es decir, consultar el estatus migratorio de una persona.

Migrantes esperan un autobús que los lleve a un centro de procesamiento después de entregarse a agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. después de cruzar desde México en Frontón, Texas, el 12 de mayo de 2023 (Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP)