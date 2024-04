Si no solicitaste tu reembolso cuando hiciste tu declaración de impuestos de 2020 o todavía no la has presentado, aún puedes reclamar este estímulo económico, pero hazlo pronto porque no queda mucho tiempo. Conoce el monto promedio de este beneficio tributario que otorga el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) de Estados Unidos y qué pasa si no lo reclamas.

La entidad federal, a través de un comunicado publicado el 25 de marzo, indicó que casi 940,000 personas en todo el país tienen reembolsos no reclamados para el año tributario 2020, siendo California y Texas donde más personas faltan solicitar este beneficio.

“Hay dinero en la mesa para cientos de miles de personas que no han presentado declaraciones de impuestos de 2020... Queremos que los contribuyentes reclamen estos reembolsos″, dijo Danny Werfel, Comisionado del IRS.

¿CUÁL ES EL MONTO DEL REEMBOLSO DEL IRS QUE ESTÁ POR VENCER EN 2024?

El IRS estima que casi mil millones de dólares en reembolsos permanecen sin reclamar porque las personas aún no han presentado sus declaraciones de impuestos de 2020. El reembolso promedio es de US$932 para 2020, de acuerdo con los estimados de la entidad federal.

Es importante aclarar que el monto no incluye el Crédito de recuperación de reembolso u otros créditos que puedan ser aplicables .

Cerca de un millón de personas aún no cobra el beneficio que es de 932 dólares en promedio (Foto: GEC)

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA RECLAMAR EL REEMBOLSO DE IMPUESTOS DEL 2020 AL IRS?

Para el reembolso correspondiente al año 2020, la fecha límite para presentar la declaración de impuestos es el 17 de mayo de 2024, tres años después de la fecha de vencimiento original del 17 de mayo de 2021.

“Las personas se enfrentaron a situaciones extremadamente inusuales durante la pandemia, lo que puede haber llevado a que algunas se olvidaran de un posible reembolso en sus declaraciones de 2020″, dijo Danny Werfel, Comisionado del IRS. “Es posible que la gente los haya pasado por alto, incluidos los estudiantes, los trabajadores a tiempo parcial y otros. Es posible que algunas personas no se den cuenta de que se les debe un reembolso. Alentamos a las personas a que revisen sus archivos y comiencen a recopilar documentación ahora, para que no corran el riesgo de perder el plazo de mayo”.

¿QUÉ PASA SI NO RECLAMO MI REEMBOLSO?

Bajo la ley, los contribuyentes generalmente tienen tres años para presentar y reclamar sus reembolsos. Si no presentan una declaración dentro de tres años, el dinero pasa a ser propiedad del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Además, al no presentar una declaración de impuestos, las personas pueden perder más que solo el reembolso de los impuestos retenidos o pagados durante 2020. Y es que muchos trabajadores de ingresos bajos y moderados pueden ser elegibles para el Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC). Para 2020, el EITC tenía un valor de hasta US$6,660 para los contribuyentes con hijos calificados. El EITC ayuda a las personas y familias cuyos ingresos están por debajo de ciertos umbrales.

¿CÓMO RECLAMO EL CRÉDITO DE REEMBOLSO DE RECUPERACIÓN 2020?

Para reclamar tu reembolso de 2020 debes presentar o modificar tu declaración de impuestos de 2020, explica el IRS.

Presenta una declaración de impuestos de 2020 para reclamar un Crédito de Reembolso de Recuperación, incluso si normalmente no presentas una declaración de impuestos.

Si presentaste una declaración de impuestos de 2020 y no reclamaste tu reembolso, debes presentar una declaración enmendada para reclamar el crédito reembolsable. Debes presentar una Declaración de impuestos sobre la renta individual de EE. UU. enmendada, Formulario 1040-X.

NOTA: Las instrucciones están disponibles en la página de Formularios e Instrucciones (en inglés) o a través del número gratuito 800-TAX-FORM (800-829-3676).