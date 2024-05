En Estados Unidos y todo el mundo hay pocas opciones para ganar miles o millones de dólares de la noche a la mañana. Una de ellas sería ganar alguna lotería o encontremos una enorme cantidad de efectivo tirada por ahí, pero es algo que no pasaría tan fácil. También existe la posibilidad de obtener una fuerte cantidad vendiendo alguna pieza que creamos que sea de colección, como por ejemplo un billete o una moneda rarísima, que existen muchas, como una de 1 centavo de bronce acuñada en 1943.

La pieza, en el año 2010, se vendió por 1.7 millones de dólares por un comprador que permaneció en el anonimato, pero que, al ver la moneda de Lincoln 1943-D, sabía que debía ganar la subasta. De esa manera, se convirtió en la única persona registrada en tener un juego completo de centavos de bronce genuinos de 1943 de las casas de Filadelfia, Denver y San Francisco. Además, hace unos años, un hombre de nombre Don Lutes Jr. se hizo conocido por poseer una igual y darla a una empresa de subastas antes de morir, que la vendió en 204 mil dólares, dinero que se destinó a la biblioteca Berkshire Athenaeum en Pittsfield, Massachusetts, donde nació y creció su dueño.

De momento, no nos queda dudas de que una moneda así pueda valer mucho dinero, aunque también es difícil encontrar una y sería un golpe de suerte si así fuera. Sin embargo, hay una interrogante que me he hecho y que seguramente tú igual. Y es que no sabemos las razones por las que ese pedazo de metal con la figura de Abraham Lincoln puede llegar a ser vendido por cifras exorbitantes y que cualquiera quisiera tener, así que en este artículo trataré de contarte aquellos motivos.

¿POR QUÉ 1 CENTAVO DE BRONCE DE 1943?

Es algo difícil de creer al enterarnos de que un centavo —cifra insignificante— llegue a valer tanto en el mercado de los coleccionistas numismáticos, pero lo cierto que es así y el primer motivo radica en el material con el que fue fabricado: el cobre. En Estados Unidos, durante los primeros años del siglo XX, se solía acuñar monedas con este tipo de metal, pero todo cambió cuando se decidió trasladar esa materia prima para la elaboración de equipamientos, armas y demás destinados al ejército, que se encontraba luchando en la Segunda Guerra Mundial. Desde allí, las monedas se elaboraron con placas de acero recubiertas de zinc.

No obstante, en 1943 las Casas de Moneda de Filadelfia y San Francisco en 1943 acuñaron con bronce unos cuantos centavos por error, mientras que la de Denver también habría hecho lo mismo, pero no se tiene mayor registro que la vendida por casi 2 millones de dólares, de la que escribí al inicio de este artículo. Eso quiere decir que ese comprador tiene el único centavo de bronce de Lincoln 1943-D registrado por alguna entidad relacionada con la numismática, así que su alto valor estaría ligado con su rareza.

Según el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), son menos de 20 monedas de 1 centavo de bronce que se hicieron en 1943, lo que nos permite hablar de que son piezas históricas muy solicitadas entre los coleccionistas, así que no sería descabellado de que, si aparece una nueva, sea vendida también por una cantidad de dinero muy alta.

El centavo de bronce de 1943 es una pieza rarísima y muy pedida por los coleccionistas (Foto: PCGS)

¿CÓMO RECONOCER UNA MONEDA DE 1 CENTAVO DE BRONCE DE 1943 REAL?

Debido a que tiene un valor muy alto, los delincuentes han generado muchas réplicas de ellas, por lo que se recomienda estar atento a esta posibilidad con la finalidad de evitar malentendidos o problemas o pérdidas económicas. Para ello, los expertos en esta materia indican de que una manera sencilla de reconocer que una moneda de 1 centavo de bronce es real, es a base de un imán.

Si la presunta moneda real se pega al imán, esto quiere decir que es falsa, ya que el bronce es un metal que no se junta con las ondas magnéticas de este objeto, así que antes de que puedas ser estafo, mejor asegúrate de que se trata de una pieza real y no alguna imitación fabricada con la finalidad de engañar a la gente y obtener dinero por ello.