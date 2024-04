No es un secreto que México es uno de los países de América con mayor cantidad de turistas, una realidad que se debe a la gran cantidad de atractivos, desde su histórica, gastronomía internacionalmente reconocida y tradiciones únicas que atraen a millones de personas. Sin embargo, Estados Unidos no ha dudado en emitir una alerta para que sus ciudadanos no visiten una localidad en el país.

Y es que si bien una de las características del país norteamericano es la libertad, un principio que defienden en su Constitución, esto no significa que no puedan emitir alertas para que sus ciudadanos eviten visitar determinadas zonas por considerarlas riesgosas o con potencial negativo.

El motivo es muy simple y. de hecho, ha sido uno de los puntos más criticados contra el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, quien ha evitado pronunciarse por la alerta.

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos (Foto: Embajada EU en Mex / Twitter)

LA CIUDAD DE MÉXICO QUE ESTADOS UNIDOS RECOMENDÓ NO VISITAR

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para los ciudadanos que visiten México para que eviten la ciudad de Ocozocoautla, ubicada en el estado de Chiapas, al sureste de México, esto debido al aumento en la delincuencia , enfrentamientos entre grupos armados e inseguridad de la región que limita con Guatemala.

“Estamos al tanto de los informes de los medios de comunicación sobre el aumento de la actividad de seguridad en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas. Se instruye a los empleados del gobierno de Estados Unidos evitar el área hasta nuevo aviso”, indica el comunicado compartido por la embajada de Estados Unidos en México.

En una escala manejada por el Departamento de Estado, la región se encuentra en nivel 2 o una zona en la que “se debe tener mayor precaución debido a la delincuencia”.

Entre las recomendaciones, la representación diplomática hizo un llamado a los ciudadanos turistas o trabajadores en suelo mexicano a que “eviten la zona, y si se encuentra en la zona, busque un refugio seguro”.

Además, el despacho recordó que para casos de emergencia, el sistema 911 continúa siendo la mejor opción, mientras que una notificación “a amigos y familiares sobre su ubicación y seguridad” es un gran alivio en momentos de peligro.

Por su parte, la administración de Joe Biden recomendó que las personas busquen un lugar para viajar, opten por regiones con mejores índices de seguridad y eviten las zonas con aumento de la delincuencia.

LOS ENFRENTAMIENTOS DE CRIMINALES EN OCOZOCOAUTLA

Desde hace unos días, la región de Chiapas vive momentos de violencia social luego de que militares y criminales se enfrentaron en la comunidad de Vicente Guerrero, en el municipio de Ocozocoautla. La arremetida hizo que las autoridades federales desplegaran a más de mil agentes en la zona para evitar que las autoridades fueran sobrepasadas.

Miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional se han enfrentado a bandas de delincuentes relacionados con el crimen organizado, responsables del narcotráfico, extorsión, secuestro, asesinato y otros crímenes.

En la región, además, se enfrentan por el poder bandas armadas como el CJNG, Cártel de Sinaloa, Los Zetas y otros grupos locales, lo cual ha disparado el índice de homicidios dolosos en los primeros meses del 2024 y que han superado a los del año anterior.

La situación se ha desbordado luego de que dos oficiales de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fueron ejecutados por sicarios, demostrando que estos plantean un conflicto directo con las autoridades. Además, el pasado 16 de marzo, hombres armados atacaron la sede de la Fiscalía de Chiapas cobrándose la vida de dos oficiales.