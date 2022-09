Durante más de un año, Belinda y Christian Nodal se convirtieron en una de las parejas más populares de México, llegando a encabezar varios proyectos musicales y llegando a anunciar en redes sociales su compromiso con un lujoso anillo.

Sin embargo, todo llegaría a su final en febrero de 2022, cuando el cantante regional compartió en sus redes sociales que se había separado de la artista pop, aunque sin revelar detalles de los motivos que los llevó a la ruptura.

Luego de la ruptura, Belinda fue a España para participar en producciones como “Bienvenidos a Edén”, mientras que Christian Nodal continuó con su gira “Forajido Tour” e inició una nueva relación, esta vez con la cantante argentina Cazzu.

La pareja se había comprometido y hasta adoptó una mascota (Foto: Nodal / Instagram)

AMLO PROPONE JUNTAR A CHRISTIAN NODAL Y BELINDA

En ese sentido, la pareja optó por no referirse uno del otro, un pacto que Nodal rompió luego de que, tras una polémica con su exsuegra, difundió capturas de pantalla de sus conversaciones con Belinda, donde se deslizaba que ella le pedía constantemente dinero.

Pese a esto, “Beli” sí evito referirse a su expareja, y aunque fue relacionada con Dean Pelic, la cantante prefirió enfocarse en sus proyectos artísticos.

No obstante, esto podría cambiar tras la inusual propuesta de Andrés Manuel López Obrador, quien se refirió a la pareja durante una de las conferencias matinales que realiza para exponer los detalles de su gestión y donde se refirió al récord que logró el Grupo Firme en su concierto del Zócalo de la CDMX.

“Vi el concierto, me asomé por la ventana; cuánta gente, cuántos jóvenes, 250, 280 mil, y en santa paz, eso sí, algunos desmayados porque llegaron algunos desde la mañana y no se movieron para no perder lugar, pero eran ríos de gentes, me da mucho gusto eso, mucho gusto”, indicó el mandatario.

La propuesta llegó luego del récord histórico del Grupo Firme en el Zócalo (Foto: Grupo Firme / Instagram)

Fue allí cuando el líder de Morena se animó a proponer algunos nombres capaces de romper la marca que dejó la banda liderada por Eduin Caz.

“No sé qué otro artista famoso, creo Christian Nodal dijo que quería también participar y no cobrar, sería buenísimo”, reveló AMLO.

Inmediatamente después, el líder de Morena sumó a la exnovia del cantante y realizó un peculiar pedido.

“Aunque me enteré de que era compañero de Belinda, y Belinda se ha portado muy bien con nosotros y no queremos hacerle un desaire a Belinda, a lo mejor los invitamos a los dos”, añadió con una sonrisa.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Belinda se han pronunciado sobre la propuesta de López Obrador o si están interesados en dar un concierto en el Zócalo.