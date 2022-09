El pasado 24 de setiembre, el Grupo Firme completó una de las presentaciones más importantes de su corta carrera, cuando ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX, el cual batió un nuevo récord en el icónico recinto de la capital mexicana.

El concierto, anunciado por Claudia Sheinbaum, jefa de la Gobernación de la Ciudad de México, congregó a casi de 280 mil personas, de acuerdo con la propia funcionaria, que destacó presencia y alegría de la banda liderada por Eduin Caz.

Durante el evento, las celebs de México sorprendieron a los asistentes al interpretar una nueva versión de Tusa, el éxito de Karol G y Nicki Minaj, con un estilo propio, acercándose al ritmo regional mexicano, que causó sensación en redes sociales.

La banda obtuvo récord histórico en el Zócalo de la CDMX (Foto: Grupo Firme / Instagram)

AMLO QUIERE JUNTAR A CHRISTIAN NODAL Y BELINDA

El histórico evento, además, contó con la presencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se asomó por una de las ventanas de Palacio Nacional para ser parte del concierto, que calificó como “una buena iniciativa de la Jefa Gobierno”.

“Vi el concierto, me asomé por la ventana; cuánta gente, cuántos jóvenes, 250, 280 mil, y en santa paz, eso sí, algunos desmayados porque llegaron algunos desde la mañana y no se movieron para no perder lugar, pero eran ríos de gentes, me da mucho gusto eso, mucho gusto”, comentó el líder de Morena.

Sin embargo, uno de los momentos más curiosos del mensaje del sucesor de Peña Nieto fue la propuesta del siguiente artista que llegará a presentarse en el Zócalo, el cual podría rivalizar con el Grupo Firme.

“No sé qué otro artista famoso, creo Christian Nodal dijo que quería también participar y no cobrar, sería buenísimo”, comentó AMLO, para luego proponer reunir al artista regional con su expareja.

“Aunque me enteré de que era compañero de Belinda, y Belinda se ha portado muy bien con nosotros y no queremos hacerle un desaire a Belinda, a lo mejor los invitamos a los dos”, indicó.

Como se recuerda, Belinda se mostró muy activa en su apoyo al actual presidente mexicano cuando se realizaron las elecciones que lo nombraron mandatario, por lo que una propuesta de AMLO no sería descabellado.

Por su parte, Christian Nodal no ha respondido a los comentarios del presidente, ni expresado su deseo de ser parte de las presentaciones que se dan en el icónico recinto capitalino.