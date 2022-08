El éxito del Grupo Firme se basa, principalmente, en el talento de cada uno de sus músicos y en las letras que tanto gusta a su público, pero eso no sería todo, ya que su vocalista principal, Eduin Caz, tendría un as bajo la manga o un secreto para mejorar sus interpretaciones, el cual muy pocas personas sabían.

Se trata del hipnotismo, una práctica que no tiene mucha credibilidad en la mayoría de personas, pero que en otras suele ser muy importante en su vida diaria, pues les ha ayudado a sanar y mejorar su cuerpo y mente, detalles que el mismo Eduin Caz habría experimentado en carne propia y que le habría servido para convertirse en lo que es hoy en día.

El cantante del Grupo Firme afirmó haber practicado la hipnosis (Foto: Eduin Caz / Instagram)

EDUIN CAZ Y EL HIPNOTISMO

Hace unos días en redes sociales se ha viralizo un video de hace algunos años, en el que aparece un hipnotista asegurando haber trabajado con el ahora cantante del Grupo Firme.

Para evitar que hayan mas escépticos sobre su práctica, en pantallas aparece el propio artista de 28 años de edad dando su testimonio y asegurando que, efectivamente, él se ha sometido a ello.

Es más, según sus propias palabras, desde que ha realizado esas sesiones, sus interpretaciones sobre los escenarios han experimentado un notable crecimiento.

“Tengo 4 años hipnotizándome. Al principio, cuando vine, lo hice por diversión, entonces me quedé dormido. Le dijeron que yo cantaba y me dijo que mejoraría en mi voz, ue alcanzaría notas que antes no llegaba, que todo será diferente y seré más alegre de lo que era, porque yo subí e hice un desastre. He estado pasando por cosas magníficas como mi carrera como Grupo Firme, pues ¿Qué le puedo decir? Las pruebas están dadas. Yo sí lo recomiendo porque es algo verdadero yo no le puedo echar mentiras”, dijo el cantante.

Eduin Caz fue hipnotizado y revela que fue lo que cambió en su vida pic.twitter.com/njANFF00io — Lo + viral (@VideosVirales69) August 4, 2022

¿CON QUIÉN SE HA HIPNOTIZADO EDUIN CAZ?

El encargado de haberle hecho las sesiones de hipnosis a Eduin Caz sería John Milton, un terapista que asegura hacer reprogramaciones mentales con su talento.

Si bien no se confirma que haya trabajado con ellos, en sus redes sociales tiene fotos con André Pierre Ginac, David Summers, entre otros reconocidos personajes a nivel mundial.