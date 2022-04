El Grupo Firme es una de las bandas más influyentes de la música regional mexicana, y que bajo el liderazgo de Eduin Caz han realizado varias giras y presentaciones en distintos países, principalmente Estados Unidos, donde gozan de popularidad. Sin embargo, este cariño le costó caro a la orquesta.

Y es que el pasado fin de semana, en su segunda presentación en el Payne Arena de Hidalgo, ubicada en Texas, Estados Unidos, el vocalista Eduin Caz decidió no bajarse del escenario, como en sus presentaciones acostumbra. ¿El motivo? Había sido agredido en la jornada anterior.

Según reveló el propio Caz, fueron dos fanáticos los que lo agredieron cuando se acercó al público, dejándole heridas que requirieron curaciones.

En sus redes sociales, el intérprete de “Ya supérame” compartió stories de Instagram donde mostraba su cuello enrojecido y una curación que era inyectada en su dedo pulgar.

Según explicó, una vez que se dirigió al público, los asistentes lo abrazaron con tal fuerza que le dejaron una marca en el cuello y otra le reventó la yema del dedo con un anillo.

En un live de Instagram, el hijo de Culiacán, Sinaloa, reconoció que todo se debió al cariño de sus fanáticos. “Se subió un camarada y me dice Cumplí el sueño y me saluda, yo trato de ser buena onda y pongo la mano, pero yo que voy a saber que me iba a pegar recio, creo que traía un anillo y hace rato traía el dedo todo lleno de sangre molida, pero yo me tomé una foto con él. Al final de cuentas está chido ser el ídolo de alguien. Yo cumplo”, comentó.

Eduin Caz reveló las heridas que sufrió en un concierto (Foto: Eduin Caz / Instagram)

Caz admitió que en ese momento le restó importancia a la herida y siguió con la presentación e incluso se bajó del escenario para compartir con sus seguidores. sin esperar que otro incidente lo retrasaría.

“Una muchacha que tenía unos 3-4 ramos de flores para regalarme, me bajé porque ya me había bajado en otro lado, soy gente como ustedes, ella me abrazó, pero me dolía mientras cantaba, entonces me quité. ¿Por qué me tiene que estar apretando? Todos tenemos este nerviecito en el cuello y me molestó, entonces le digo Suéltame y más me apretaba”, indicó en el directo.

Esto fue lo que le pasó a Eduin Caz en el concierto pic.twitter.com/LapX4M5ojB — Lo + viral (@VideosVirales69) April 11, 2022

Debido a esto, el cantante indicó que decidió no volverá a meterse entre el público en la siguiente presentación.

“La finalidad de este live es para decirle a toda esa gente que falta un concierto más, pásenla bien, disfruten, tomen y canten, que nosotros vamos con la mejor actitud, pero si hoy no me bajo del escenario, discúlpenme. No es mi intención, pero yo recibo órdenes y tengo que aprender a entenderlo también”, adelantó.