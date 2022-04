El éxito que está alcanzando el Grupo Firme es notable y muestra de ello es el lleno total que ha tenido en tres fechas consecutivas en el Foro Sol. De la mano de Eduin Caz, la agrupación regional se ha convertido en una de las favoritas de la gente en México, aunque ello signifique que la privacidad de sus integrantes sea casi nula.

El líder de la banda hace unos días fue presa de esa fama cuando tuvo que cancelar sus vacaciones porque cientos de seguidores dieron con su ubicación y no podía disfrutar del todo de sus vacaciones. Es más, para salir a la calle también es toda una odisea, así que ir a eventos públicos resulta casi imposible.

Es por ello que, en varias ocasiones, Eduin Caz opta por ocultar su identidad al máximo cuando sale con su esposa, tal y como se ha visto en redes sociales cuando la pareja fue a un concierto, en el que él tuvo que usar una curiosa vestimenta con la finalidad de disfrutar la música sin ser asediado por sus fans.

El mexicano no puede salir a la calle sin ser reconocido (Foto: Eduin Caz / Instagram)

¿QUÉ HACE EDUIN CAZ PARA IR A UN CONCIERTO?

Para evitar que sus seguidores lo identifiquen, Eduin Caz se viste de pies a cabeza con ropa muy ancha y que lo cubre casi por completo. Su esposa, a través de sus redes sociales, compartió historias en las que se ve al cantante del Grupo Firme en un recital musical totalmente cubierto.

En las imágenes que se compartieron se ve al artista mexicano con su vestimenta de salida y muy tapado, lo que ha generado una ola de comentarios.

Por ejemplo, hay quienes han afirmado que Caz se viste como un ninja y así pasar desapercibido. Finalmente, parece que el objetivo se cumplió y la pareja de esposos disfruto de aquella noche cargada de música en vivo.

Eduin Caz tuvo que vestirse como si fuera un ninja para asistir a un concierto sin ser reconocido (Foto: Instagram)

LA MOLESTIA DE EDUIN CAZ CON LA PRENSA

En una pasada conferencia de prensa del Grupo Firme, los medios de comunicación aprovecharon para hacerle preguntas específicas sobre su vida privada al vocalista, específicamente sobre la infidelidad a su esposa, a lo que respondió fuerte y claro.

“El pasado ya está pasado, está pisado, todo el mundo somos humanos y eso es claro, no se la peguen de santos porque no son santos, todo el mundo la regamos, eso es ‘neta’. Ninguno de la bola de cab… que critican lo son, tanto que tiene que hacer cuentas falsas para poder estar ahí”.

El vocalista de Grupo Firme estalló frente a la prensa, expresando que no puede cambiar el pasado y que los comentarios sobre ese bochornoso episodio lo tienen exhausto.

“Obviamente me canso, obviamente me enojo […] Lo que ya pasó ya lo hice, ya vale madre […] Este tema me tiene hasta aquí (señala la frente), agobiado, me tiene hasta la madre, lo que yo hice en el pasado ya lo hice, ya lo viví, ya lo enterré, ya lo platiqué. Si salen cosas del pasado ¿y? ahí están”, finalizó.