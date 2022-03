Desde hace algunos años, El Grupo Firme se ha convertido en una de las bandas más importantes de México gracias a los temas interpretados por su líder, el cantante Eduin Caz, quien también ha ganado fama por sus aportes a la música regional.

Sin embargo, esto no siempre fue así, pues años atrás, incluso antes de unirse con el Grupo Firme, el intérprete de éxitos como “Ya supérame” o “El Tóxico” reveló que pudo ser parte de “La Madre de todas las bandas”, pero fue rechazado.

La historia pudo haber cambiado para Eduin Caz, quien gracias al talento mostrado en el Grupo Firme ha conseguido una vida llena de lujos que ha presumido en sus redes sociales, y que comparte junto a su esposa Daisy Anahy.

Gracias a sus presentaciones con el Grupo Firme, el cantante mexicano ha llegado a conseguir un lujoso Ferrari (Foto: Eduin Caz / Instagram)

LA AUDICIÓN DE EDUIN CAZ PARA LA BANDA EL RECODO

Durante una conferencia de prensa que brindó el Grupo Firme para comentar sobre sus próximas presentaciones en el Foro Sol, el hijo de Culiacan, Sinaloa, se animó a revelar cuando estuvo muy cerca de ser parte de El Recodo.

“Hay una historia que ustedes no saben, a lo mejor si la saben, pero se las voy a contar ahorita. Hace muchos años me acuerdo de un amigo mío, me dice: ‘Sabes qué, El Recodo anda buscando vocalista, tengo la puerta abierta para que mandes el video’ y ahí me choreó”, señaló.

Fue allí que Caz empezó a practicar con algunos temas para unirse a las audiciones, grabando tres temas y mandándolos por video, pero no tuvo éxito.

“Yo bien emocionado. Me acuerdo que un primo mío, Sergio, tenía una camarita roja. Era lo mejor que había, pues, yo ni celular traía en ese entonces. Ahí me ves cantando la canción, me pidieron tres canciones, y las canté; las mandé ilusionado y no quedé”, indicó.

Eduin Caz estuvo cerca de unirse a la Banda El Recodo.

La negativa inicial hizo que se prepara un poco más antes de volver a probar suerte en otro grupo musical. “En ese entonces yo realmente no sabía cantar, ahorita tampoco, pero ya fui a clases, antes sabía menos”, contó entre risas.

Además, reveló que incluso él entendió la elección de Giovnni Mondragón por parte de la Banda El Recodo: “Ese amigo era un dios cantando, sigue siendo, pero si era demasiado. Con razón no quedé, si me dio una arrastrada, yo así lo tomaba, decía: Bueno, competencia, no competencia, no quedé”, agregó.

LA INSÓLITA PROMESA DE EDUIN CAZ PREVIO A LOS CONCIERTOS EN FORO DEL SOL

El Grupo Firme es una de las principales atracciones de esta edición del Foro del Sol 2022, llegando a separar tres fechas en el mencionado festival cuando inicialmente solo lo haría en una jornada.

Por ello, los integrantes de la banda deben cuidarse, incluyendo su líder, Eduin Caz, quien lanzó una curiosa promesa previo al concierto en la Ciudad de México, la cual ha causado que sus fanáticos se pregunten si logrará cumplirla.

Y es que luego del cumpleaños de Larry Hernández, el cantante mostró la gran cantidad de alcohol que se bebió y aseguró en sus redes sociales que no volvería a beber hasta que terminar el Foro del 2022.