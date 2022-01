No hay duda alguna de que el Grupo Firme es la banda del momento en todo México y parte de América Latina y Estados Unidos, pero el éxito no apareció de la noche a la mañana y todos sus integrantes tuvieron que remar desde abajo para lograr llegar a ese lugar que hoy, merecidamente, ocupan gracias a las preferencias del público en general.

Además de batallar contra las trabas habituales de cualquier agrupación que recién inicia, también se toparon con algunas personas que no creyeron en el talento musical y que no le veían futuro. Es más, esos críticos tenían duras palabras y uno de ellos fue, sorprendentemente, Pepe Garza.

En su canal de YouTube, el empresario, influencer y productor musical en el 2018 publicó un video en el que habló sobre el Grupo Firme e indicó que era un simple grupo más y que no estaba encantado con su música. Años después, la banda liderada por Eduin Caz trascendió fronteras y es la más solicitada de su género.

El Grupo Firme volverá a tocar en Ciudad de México y ya tiene 3 fechas confirmadas para marzo. (Foto: Grupo Firme / Instagram).

¿QUÉ DIJO PEPE GARZA SOBRE EL GRUPO FIRME?

En el video que aún está en su cuenta de YouTube, Pepe Garza estaba hablando como siempre hasta que vio mensaje de un seguidor, presentándole una canción del Grupo Firme que, por ese entonces, estaba empezando a ganarse un nombre en la escena nacional mexicana.

Es así que el productor decidió escuchar el tema musical en vivo, el cual luego criticó con dureza, aunque, de alguna u otra forma, fue sincero al decir lo que pensaba en ese momento.

“Yo opino que es uno más de los muchos de los grupos que hay. No me atrajo demasiado, la música, la letra muy básica, no creo que trascienden. Fueron hasta allá, hasta Medellín, aparentemente a la Hacienda Napoles para montar ese video ahí, pero bueno, cada quién pone ese valor de producción, pero ni habla de Pablo Escobar la rola”, indicó Garza.

¿CUÁNTO DINERO GANA GRUPO FIRME POR GIRA?

Grupo Firme es una agrupación mexicana de música ranchera. Ha recibido nominaciones para una variedad de programas que incluyen: Premios Juventud y Premio Lo Nuestro, resultando ganador en 2021 de este último con cinco distinciones.

A raíz de su éxito, Grupo Firme ha aparecido dentro del Top 10 de las agrupaciones mejor pagadas de la revista Pollstar. Ésta es una de las publicaciones comerciales líderes en el mundo para la industria de conciertos y música en vivo, además se trata de una de las consultoras más exitosas a nivel internacional en este gremio.

En su más reciente evaluación de la industria musical, Pollstar reveló que Billy Joel, Bruno Mars y Grupo Firme son los artistas con más ingresos en lo que va del año en Estados Unidos, esto de acuerdo a la información de Bandamax.

Específicamente se reveló que el Grupo Firme tendría un ingreso estimado de 3 millones de dólares por gira, posicionándose en el tercer lugar de esta lista.

¿CUÁL ES EL VERDADERO ORIGEN DEL GRUPO FIRME?

Fue Eduin Caz, quien en el 2014 junto a un grupo de amigos decidieron unir sus talentos para empezar a crear una agrupación, que quizás en ese entonces no pensaban tener la repercusión que hoy tienen. Muchos de los fundadores hoy no continúan, pero la esencia y lo que ellos dejaron como legado aún permanece.

El grupo mexicano se creó en Tijuana y hace 7 años aún pasaban desapercibidos para el público. Fue recién en 2018 cuando Grupo Firme saltó a la fama con los sencillos “Pídeme”, “El Roto” y “Juro Por Dios”. A partir de ese momento se desataría su fama a nivel internacional y comenzarían a realizar giras por diferentes países de la región.

Tenemos que dejar en claro que el Grupo Firme en sus inicios no se llamó así. Esta banda cuando comenzó se le conoció como el “Grupo Reto Sierreño”. Después de algunos años cambiarían a otro el cual era el “Grupo Fuerza Oculta”; siendo el Grupo Firme el que finalmente quedó.

Eduin Caz y algunos integrantes del Grupo Firme no han podido escapar del poder de las redes sociales. Por esta vía han circulado algunos videos en donde se ve al líder de la banda junto a un grupo de amigos, ensayando hace muchos años atrás con apenas 3 o 4 instrumentos.