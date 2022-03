Decir que Eduin Caz y el Grupo Firme están en su mejor momento se queda corto. La banda mexicana inició una serie de conciertos en el Foro Sol que prometen ser de lo mejor que se ha visto en el país azteca en los últimos años, lo cual es algo que sus fans lo saben de antemano pues agotaron todos los boletos puestos a la venta.

El jueves 24 de marzo fue el primer concierto, pero es importante resaltar que esta fecha no estaba originalmente planeada por los músicos. Como recordaremos, el Grupo Firme anunció hace unos meses que haría un concierto en el Foro Sol para el sábado 26 de marzo y las entradas salieron como pan caliente y en pocos minutos se agotó todo.

Ante el éxito de dicha presentación, se abrió un nuevo concierto para el viernes 25 de marzo, el cual también generó una gran expectativa entre sus fanáticos, quienes volvieron a comprar los boletos en poco tiempo, causando la gran sorpresa entre los directivos de la banda mexicana.

Fue así que se decidió que el jueves 24 también debía ser separado para un concierto adicional, dando como resultado una seguidilla de presentaciones en Ciudad de México con todos los boletos vendidos.

Por si ello fuera poco, el Grupo Firme ha anunciado un nuevo concierto en el Foro Sol, que será el cuarto, aunque en esta oportunidad no será pronto, sino que se ha revelado que la fecha elegida es el sábado 7 de mayo.

La banda ha separado cuatro concierto en el Foro Sol: tres en marzo y uno en mayo (Foto: Grupo Firme / Facebook).

¿CUÁL ES EL RÉCORD QUE HA ROTO GRUPO FIRME?

Con tres presentaciones, el Grupo Firme había igualado a la banda Panteón Rococó en cantidad de presentaciones en el Foro Sol, pero al anunciar una cuarta rompieron todos los esquemas.

De esa manera, la agrupación liderada por Eduin Caz se convirtió en la que más presentaciones de una sola gira ha realizado en dicho recinto mexicano. Eso sí, solo teniendo en cuenta a artistas en español.

Y es que, teniendo en cuenta todas las agrupaciones del mundo, Grupo Firme comparte este orgullo con Coldplay.

LA FELICIDAD DEL GRUPO FIRME

Estos conciertos en el Foro Sol son un sueño cumplido para todos los integrantes de la agrupación mexicana, pero en un principio no era lo planificado pues había cierto temor de fracasar y no llenar un recinto de gran capacidad de personas.

“Es un show preparado especialmente para todo el público. Llegamos aquí, miramos el monstruo del escenario y la monstruosidad del espacio que es el Foro Sol y estamos contentos, muy emocionados de lograr todo esto”, comentó el vocalista de la agrupación.

La idea original del líder de la banda no era armar un concierto tan grande en el Foro Sol y reconoció que eso fue un sueño que tenía su mánager Isael Gutiérrez, quien quería un poco más y lo consiguió.

“Para nosotros el plan era llenar los dos salones de Las Pulgas, pero aquí entra el sueño de Isael, quien quería algo más. Me mete en la cabeza lo que quiere hacer y le dije ‘¿y si no lo llenamos?’ Y me contestó que si no lo hacíamos nunca lo podríamos saber”, detalló.