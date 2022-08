Si alguna vez te pasaste un poco de copas en una fiestas de amigos y has atravesado alguna decepción amorosa, sin duda alguna cantaste “Ya supérame”, tema que ha sido inmortalizado por el Grupo Firme, una de las principales bandas de música actualmente en México.

De la mano —y también la voz— de Eduin Caz, la letra de este tema se ha convertido en una fija en fiestas y momentos a solas, principalmente si tienes una persona a quién dedicarla y así desfogar algunos cuantos sentimientos.

Precisamente, los escritores de este éxito pensaron en ello, pero no fue una idea de la nada, sino que uno de ellos estaba atravesando por un momento parecido.

Si quieres saber la historia de esta canción que se ha convertido en un hit en las plataformas digitales, sigue leyendo este artículo y conocerás la sorpresa que hay detrás.

El Grupo Firme interpreta la canción "Ya supérame" (Foto: Grupo Firme / Instagram)

LA HISTORIA DE LA CANCIÓN “YA SUPÉRAME”

“Ya supérame” es una canción compuesta por Horacio Palencia, Edgar Barrera y Nathan Galante. Los tres fueron clave para que esa canción se convierta en lo que es hoy en día, pero la idea original provino de la cabeza de uno de ellos.

En una entrevista con Yordi Rosado para su programa en Exa FM, Palencia y Galante hablaron sobre diversos temas, pero en un determinado momento se mencionó por la canción protagonista de esta nota.

Una dedicatoria especial

Según la conversación que tuvieron en en el citado medio de comunicación, la idea de componer esta canción fue Galante, de solo 21 años, y se la estaba dedicando a su expareja.

Lo más llamativo de todo esto fue que se le ocurrió en la madrugada, luego de ver una película, así que empezó a hilar sus ideas para luego continuar con sus compañeros.

“Fue por mi ex la canción. Eran por ahí de las 3 de la mañana y estaba acostado viendo una película de Disney y de la nada me levanto, agarro mi guitarra y como si la trajera en la cabeza: ‘qué parte no entiendes cuando te digo que no, la N o la O’”, contó.

Manos a la obra

Al día siguiente, y en una hora más razonable para trabajar, se juntó con Horacio Palencia para continuar la composición y luego invitaron a Edgar, quien justamente había mandado un mensaje a sus compañeros.

Algo que también ha causado sorpresa es que la composición solo tardó 40 minutos y todo se compuso a través de una reunión por Zoom.

¿Quién la cantará?

Cuando ya tenían la composición terminada, decidieron que la canción le caería perfecta al Grupo Firme, así que se la enviaron.

“Una vez terminada la canción, maqueteada, que es un proceso en el que se graba para mostrarla al artista, mi compa Horacio me dice: ‘¿A quién crees que le quede esta rola?’, entonces se nos ocurrió Grupo Firme, y se la mandó en ese momento”, añadió.

VIDEOCLIP DE “YA SUPÉRAME”