El cantante Eduin Caz se ha caracterizado por ser uno de los principales artistas del regional mexicano de la actualidad por su capacidad sobre el escenario y las letras de las canciones que interpreta, pero también ha llamado la atención por la cantidad de bebidas alcohólicas que suele ingerir cuando tiene la oportunidad.

Es habitual que en las redes sociales del vocalista del Grupo Firme se compartan videos y fotografías de las borracheras que realiza con sus demás compañeros o seres queridos, pero eso le ha traído complicaciones en múltiples oportunidades, en las que incluso ha llegado al hospital.

Durante los últimos meses, se conoció que Eduin Caz tenía una hernia hiatal, la cual le ha impedido continuar con sus habituales festejos, por lo que tuvo que controlarse un poco. Para suerte de él, esta etapa de malestar ya pasó y recibió el alta médica, por lo que nace una duda al respecto para conocer si volverá o no a los excesos.

Captura de pantalla del video que compartió Eduin Caz donde aparece consumiendo alcohol junto a sus compañeros de Grupo Firme (Foto: Eduin Caz / Instagram)

¿EDUIN CAZ VOLVERÁ A LOS EXCESOS?

Mediante sus perfiles sociales, dejó entrever que ya tiene el alta médica, por lo que podría volver a tomar bebidas alcohólicas como antes, siendo esta una característica en él.

Con una publicación en su cuenta de TikTok, Eduin Caz realizó una pequeña parodia haciendo referencia a que ya puede tomar y que, probablemente, será criticado por las personas que lo rodean.

No se sabe a ciencia cierta si vaya o no volver con fuerza a sus excesos, pero no sería extraño que vuelva a hacerlo de forma paulatina, aunque, como cualquier persona, es consciente de que eso puede afectarle en su salud a futuro.

¿CON QUIÉN SUELE TOMAR?

Por lo general, Eduin Caz tiene la costumbre de tomar algunas bebidas después de sus conciertos con los demás integrantes del Grupo Firme, pero también hay otros acompañantes que suelen consumir este producto junto a él.

Por ejemplo, después de algunas premiaciones suele juntarse con otros artistas. Además, cuando va a cumpleaños de amigos o familiares también hace lo mismo.