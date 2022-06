Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se convirtieron en padres el 6 de abril de 2022. Desde entonces, los jóvenes se muestran muy contentos en sus redes sociales con esta nueva etapa en sus vidas. Así, a través de las plataformas digitales, comparten parte de su felicidad tras la llegada de su hija Índigo.

En ese sentido, Camilo también ha hecho diversas revelaciones a la prensa. En ese sentido, recientemente se presentó en el programa español “La resistencia”, donde confesó algo sorprendente que realizó su esposa después del nacimiento de su bebé.

A continuación, en las siguientes líneas, conoce por qué la artista venezolana Evaluna Montaner se comió la placenta de Índigo, su primera hija.

LA CONFESIÓN DE CAMILO

El martes 14 de junio, Camilo fue uno de los invitados del famoso show televisivo “La resistencia”. El artista colombiano llegó al programa de Movistar + con la intención de promocionar su nuevo álbum y su tour titulado “De adentro pa fuera”. No obstante, también hizo unas revelaciones de índole personal.

Durante la conversación, Grison, el músico del espacio, hablaba sobre el parto de algunas mujeres y se mostraba asombrado porque “la peña se come la placenta y esas cosas”. Sin embargo, no esperaba la reacción de Camilo, quien confesó que Evaluna también consumió la placenta de su hija.

“A mi esposa se la encapsularon y se la comió (...) Mi esposa dio a luz en la casa y la doula, que es la que preparó, todo nos preguntaba qué queríamos y nos ofreció toda la gama de posibilidades”, contó el cantante. Sin duda, un hecho que asombró a gran parte del público en el estudio.

¿POR QUÉ EVALUNA SE COMIÓ LA PLACENTA DE ÍNDIGO?

Vale precisar que Evaluna no es la única artista que ha consumido la placenta de su bebé tras su nacimiento. Otras famosas como Alicia Silverstone o Jennifer Lopez también lo han hecho en su momento. Kim Kardashian, por ejemplo, contó que había pagado 250 dólares para que le encapsularan la placenta de su segundo embarazo, con el fin de consumirla como píldoras.

Esta práctica es conocida como placentofagia y se refiere al consumo de las madres del órgano temporal que hace llegar nutrientes y oxígeno al bebé durante el embarazo. Si bien la mayoría de mujeres decide desecharla, otras prefieren conservarla para rituales o para su consumo, ya sea cruda, cocida, en cápsulas o en una bebida.

Los motivos por los que las madres se comen este órgano están respaldados, sobre todo, en el hecho de que los mamíferos se alimentan de la placenta tras dar a luz, como un comportamiento de defensa frente a los depredadores. Sin embargo, al no ser necesario para los seres humanos, los defensores de esta práctica también refieren que tiene diversos beneficios en la salud de la mamá, durante el proceso post-parto, la lactancia y la supuesta ingesta de hierro.

Según reveló Camilo, su esposa consumió la placenta en forma de cápsulas (Foto: Evaluna Montaner)

¿ES BENEFICIOSO CONSUMIR LA PLACENTA TRAS EL PARTO?

Pese a esta corriente, lo cierto es que no hay evidencia científica concreta respecto a los supuestos aportes de la placentofagia. Una investigación de la American Journal of Obstetrics and Gynecology, por ejemplo, concluyó que no existía ningún beneficio observable.

Tras hacer un estudio con 23 mujeres embarazada, la información publicada en la Journal of Midwifery Women’s Health, descartó que esta práctica ayude con la depresión post-parto, aumente los niveles de energía, sea un suplemento de hierro, o refuerce el vínculo madre e hijo.

Finalmente, Ángeles Serrano García, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, reveló que no existe alguna base científica que respalde este hábito.