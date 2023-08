Se ha convertido en millonaria pero no quiere cobrar el premio del Powerball. Una mujer de New Hampshire ganó $ 560 millones con la lotería y no quiere cobrar su dinero por una razón en particular. La condición que ha puesto para llevarse los dólares va contra las leyes de dicho estado y la situación no puede ser más tirante. ¿De qué se trata? Aquí te contamos lo que ha pedido una ciudadana de Estados Unidos.

El Powerball le quiere entregar su jugoso premio, pero la jugadora se ha negado a recibirlo si no se cumple un pedido muy importante para ella. Su abogado ha presentado el pedido formal y legalmente.

Hasta que no se le cumpla su requerimiento, la ganadora de la lotería no irá a cobrar el dinero que quiere en efectivo. Su felicidad por ser millonaria se ha visto empañada por una realidad que no quiere sufrir, como le ha pasado a otros afortunados jugadores del Powerball.

Junto al Mega Millions, el Powerball es una de las loterías más populares de EE. UU. y también de los que entregan cantidades exorbitantes de dinero. Sin embargo, sus reglas cambian de acuerdo a los estados en que se compran sus billetes, lo que ha complicado a su ganadora de New Hampshire.

El Powerball sorteó un billón de dólares el 19 de julio (Foto: AFP)

¿POR QUÉ LA GANADORA DE LOS $ 560 MILLONES DEL POWERBALL NO QUIERE COBRAR EL PREMIO?

La ganadora de los 560 millones de dólares del Powerball no quiere cobrar el premio si eso implica que se revele su identidad. Esa es la condición que ha puesto a los organizadores de la lotería para cobrar su dinero, el cual lo quiere en efectivo. Para esto, presentó su solicitud con un abogado y ha firmado todos sus documentos bajo el seudónimo de “Jana Doe”.

“Desea continuar con su trabajo y tener la libertad de entrar a un supermercado, o de asistir a eventos públicos sin ser conocida ni dirigida como la ganadora de $500 millones”, manifestó el abogado de la nueva millonaria, Steve Gordon.

El inconveniente es legal, ya que el estado de New Hampshire, donde compró el boleto ganador, exige a la lotería que, en una ceremonia pública, se den los datos de la ganadora del premio, con el fin de corroborar que no se trata de un fraude o malversación. Esas son las medidas que toman para que el juego sea transparente.

Sin embargo, la ganadora no quiere convertirse en un personaje público ni poner en palestra su integridad ya que contará con millones de dólares en su poder. Esto recuerda el caso de Edwin Castro, quien debió cambiar su vida radicalmente al ganar el premio mayor.

“Es residente de New Hampshire desde hace mucho tiempo y está comprometida con la comunidad. Desea seguir lejos de los focos y de la desgracia que, a menudo, ha caído sobre otros ganadores de la lotería”, agregó su abogado.

¿POWERBALL CUMPLIRÁ SU EXIGENCIA?

No se sabe cuál es la postura definitiva de Powerball ante el pedido de su ganadora de los 560 millones de dólares. Lo que se ha informado hasta ahora es que se regirán a las normas que estipulan un proceso público en la entrega del premio de la lotería, en aras de la transparencia.