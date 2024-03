Si estás buscando una serie para tu próxima maratón en Netflix, es mi deber recomendarte una de las producciones más encantadoras que he visto en los últimos años y que, para tu buena suerte, llegó a la plataforma de streaming el pasado 25 de marzo del 2024. Se trata de la historia de una familia muy particular, compuesta por una hija telépata, una madre asesina y un padre espía... y que encantará hasta a aquellos que se resisten a ver animes. ¿Sabes a qué producción me refiero? Pues, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes conocer sobre “Spy x Family”.

Basándose en el manga homónimo de Tatsuya Endo, este show animado japonés vio la luz bajo la producción de Wit Studio y CloverWorks y llegó alrededor del mundo gracias a plataformas como Crunchyroll.

No obstante, parece que su presencia en Netflix ha incrementado su popularidad: según datos de FlixPatrol, la serie ocupa el Top 10 del servicio de streaming a nivel global.

¿DE QUÉ TRATA “SPY X FAMILY”?

Si aún no estás familiarizado con la trama de “Spy x Family”, debes saber que este anime se centra en “Twilight”, el mejor espía de la División de Inteligencia del país ficticio de Westalis (WISE).

Él está en medio de una misión ultrasecreta que, básicamente, consiste en vigilar los movimientos de Donovan Desmond, el hombre que dirige el Partido Nacional por la Unidad de Ostania y quien, además, fue el responsable de bombardear los esfuerzos de paz entre ambas naciones.

La misión se llama “Operación Strix” y, para llevarla a cabo, nuestro protagonista debe formar una familia en tiempo récord, con el fin de infiltrarse en las reuniones de la escuela de élite a la que asiste el hijo de Desmond.

Entonces, el espía asume la identidad del psiquiatra Loid Forger y, en medio de divertidas circunstancia, termina adoptando a una pequeña llamada Anya, sin imaginar que la niña tiene la capacidad de leer las mentes de los demás. Por si fuera poco, también desconoce que su nueva esposa, Yor, es una asesina entrenada.

Así, de acuerdo con la sinopsis oficial, “ellos comenzarán una vida juntos en la que deberán ocultarse sus identidades unos a otros. La paz del mundo está ahora en manos de esta nueva familia mientras se embarcan en una aventura repleta de sorpresa”.

MIRA EL TRÁILER DE “SPY X FAMILY”

¿CÓMO VER “SPY X FAMILY”?

“Spy x Family” está disponible de manera internacional a través de Crunchyroll. No obstante, en España y Latinoamérica, también puedes ver la producción desde Netflix. Asegúrate de tener activa tu suscripción a la plataforma de streaming.

Por otro lado, en Estados Unidos, tienes la posibilidad de disfrutar del anime vía Hulu.

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES PRINCIPALES DE “SPY X FAMILY”?

Loid Forger (”Twilight”). Un espía de Westalis con capacidades extraordinarias de combate. Se caracteriza por su excelente memoria y su capacidad de procesamiento de información.

Un espía de Westalis con capacidades extraordinarias de combate. Se caracteriza por su excelente memoria y su capacidad de procesamiento de información. Yor Forger (Thorn Princess). Una mujer inocente y amable que, en realidad, es la mejor asesina de Ostania.

Una mujer inocente y amable que, en realidad, es la mejor asesina de Ostania. Anya Forger (Sujeto 007). Una niña con la capacidad de leer las mentes de otras personas.

Una niña con la capacidad de leer las mentes de otras personas. Bond (Espécimen 8). El perro de la familia Forger.

FICHA TÉCNICA DE “SPY X FAMILY”

Título original: Spy×Family

Año: 2022

País: Japón

Dirección

Kazuhiro Furuhashi

Guion: Tomomi Kawaguchi, Rino Yamazaki

Manga: Tatsuya Endo

Música: Makoto Miyazaki, Shuhei Mutsuki, Know Name

Fotografía: Akane Fushihara

Compañías: Wit Studio, CloverWorks, TOHO Animation, Aniplex

Twilight, Anya y Yor son los protagonistas de la serie anime "SPY×FAMILY" (Foto: Wit Studio)