La Administración del Seguro Social anunciará el 12 de octubre el ajuste por costo de vida de 2023 (COLA, por sus siglas en inglés), que se empezará a aplicar en 2024 en los pagos de los jubilados del Seguro Social y los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). Pero, ¿esto significará un mayor pago de impuestos?

Un total de 70 millones de pensionistas del Seguro Social y del SSI verán impactados sus pagos con el informe del COLA, que, en definitiva, no será como el 2022, que alcanzó un histórico 8,7%. Este porcentaje se aplicó, en la mayoría de los casos, desde diciembre de 2022.

The Senior Citizens League (TSCL), una entidad sin fines de lucro que aboga por los adultos mayores, estima que el COLA de 2023 sería e 3.2%, por lo que los pagos del 2024 se aumentarían en ese porcentaje en el Seguro Social. Sin embargo, cómo este posible aumento impactará en el lado tributario de los jubilados y sobrevivientes.

¿QUÉ ES EL COLA?

El ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) está basado en el aumento del Índice de Precios al Consumidor (CPI-W, por sus siglas en inglés). Se calcula cada año desde el tercer trimestre del año anterior y el actual.

El propósito del COLA es garantizar que el poder adquisitivo de los beneficios del Seguro Social y Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) no se vean deteriorado por la inflación. Si no hay aumento, no puede haber COLA.

¿LOS JUBILADOS PAGARÁN MÁS IMPUESTOS POR EL COLA PARA EL 2024?

De acuerdo con el portal SoloDinero, los jubilados que solo viven de sus beneficios estarán por debajo de los umbrales de ingresos que la SSA y el IRS establezca como imponibles.

Además, cabe recordar que quienes reciben el Seguro Social no pagan impuestos de sus beneficios, a menos que superen una cierta cantidad de ganancias anuales.

¿Cómo se hacen los pagos?

Según la Administración del Seguro Social, si tienes que pagar impuestos sobre sus beneficios de Seguro Social, puede hacer pagos de impuestos estimados trimestrales al IRS o elegir que se retengan los impuestos federales de sus beneficios.

¿QUÉ ES EL SEGURO SOCIAL DE ESTADOS UNIDOS?

El Seguro Social es un programa del Gobierno federal encargado de proporcionar una fuente de ingresos a la persona cuando se jubila y que aportó durante varios años de su vida. Es decir, cuando el empleado ya no puede trabajar o debido a una discapacidad. Asimismo, este sistema puede dar asistencia económica a sus dependientes legales tras su muerte.