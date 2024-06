Si bien a Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos ha dejado claro que la pensión de jubilación no reemplaza todos los ingresos cuando uno deja de trabajar, hay un estado en el que una pareja sí puede cubrir sus gastos básicos solo ese pago. Se estima que en 2023, los ingresos conyugales mensuales otorgados por la entidad federal sumaron US$3,680,54, subraya un informe de GOBankingRates, que menciona 10 jurisdicciones donde es posible vivir sin tener una fuente adicional de ingresos.

Para jubilarte en Estados Unidos debes cumplir con el número de créditos exigidos y para que pensión sea un buen soporte, debes haber hecho buenos aportes a tu fondo de pensiones. También es importante la edad en que decides retirarte, a más años, menos descuentos, y dónde deseas vivir, pues el costo de vida no es el mismo en Nueva York o California, que en Iowa o Dakota del Sur.

¿EN QUÉ ESTADO UNA PAREJA PUEDE VIVIR SOLO CON SU PENSIÓN DEL SEGURO SOCIAL DE ESTADOS UNIDOS?

El pago de los beneficios del Seguro Social, en promedio, reemplaza un 30% de los gastos de un jubilado, por lo que se recomienda tener ingresos adicionales de inversiones que realizaron como parte de un plan para su retiro. Si no has podido guardar pan para mayo, hay un estado en el que podrías vivir con tu pensión conyugal, según GOBankingRates.

Se trata de Iowa, donde el alquiler promedio en 2023 fue de US$1,162 y los gastos mensuales totales (atención médica, servicios públicos, transporte y cualquier gasto varios) fueron unos US$1,829, que suman US$2,991.

El estudio analizó una variedad de factores, incluidos los índices de costo de vida en comestibles, atención médica, servicios públicos, transporte, entre otros. Estos rangos se basan en el Centro de información económica y de investigación sobre el costo de vida del estado de Missouri.

La Administración de la Seguridad Social de Estados Unidos se encarga de la jubilación (Foto: AFP)

LOS 10 ESTADOS PARA VIVIR EN PAREJA DEL SEGURO SOCIAL

Los estados del Medio Oeste y, en particular, los que no son costeros, realmente pueden ayudar a los jubilados a estirar sus cheques del Seguro Social, indica Go Baking Rates en su análisis. A continuación, el listado completo para vivir con el cheque de seguro social en pareja:

Iowa Dakota del Sur Minnesota Nebraska Dakota del Norte Wisconsin Wyoming Ohio Kansas Pensilvania.

¿CUÁNTO ES EL PAGO PARA LOS JUBILADOS EN 2024?

Si bien la pensión de jubilación genera tranquilidad, esta no reemplaza de manera íntegra los ingresos cuando una persona reduce sus horas o deja de trabajar por completo. A continuación, conoce los montos de 2024, de acuerdo al momento de la jubilación: