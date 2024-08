Desde el mes de septiembre, México entra en una temporada que no solo marca la llegada de la independencia y la celebración, sino también una auténtica “ruta de la engordadera”. Esta ruta es conocida por su serie de festividades y eventos que ofrecen una exquisita pero calórica variedad de alimentos, desde los típicos antojitos mexicanos hasta las delicias decembrinas. A lo largo de estos meses, las mesas se llenan de opciones irresistibles como chiles en nogada, pan de muerto, tamales, buñuelos, y el delicioso pozole. Aunque es fácil dejarse llevar por estos sabores tradicionales, es fundamental recordar la importancia de mantener un equilibrio entre disfrutar y cuidar de nuestra salud. Aquí en Mag, te comparto algunos consejos para sobrevivir a esta tentadora ruta sin perder de vista el bienestar.

Qué es ‘La ruta de la engordadera’

‘La ruta de la engordadera’ es una expresión popular en México que se refiere a la serie de festividades y celebraciones que comienzan en septiembre y se extienden hasta finales de diciembre. Durante estos meses, se suceden diversas festividades como las fiestas patrias, el Día de Muertos, las posadas y la Navidad, cada una acompañada de deliciosos platillos tradicionales y alimentos calóricos que son difíciles de resistir.

El pan de muerto es uno de los elementos que no puede faltar en la celebración de Día de los Muertos. (Foto: Marcela Bakery)

En esta temporada, los mexicanos disfrutan de antojitos como chiles en nogada, tamales, pan de muerto, buñuelos, pozole, romeritos, entre otros. Aunque es una época de reunión y celebración familiar, también es conocida por el inevitable aumento de peso que muchas personas experimentan debido a la cantidad de comida rica en grasas y azúcares que se consume. De ahí que se le denomine “ruta de la engordadera,” ya que representa un recorrido gastronómico lleno de tentaciones.

Tips para sobrevivir a ‘La ruta de la engordadera’

La “ruta de la engordadera” en México es una celebración de la cultura, la familia y la comida, pero también puede ser un reto para quienes buscan mantener un estilo de vida saludable. Con una planificación adecuada, equilibrio y atención a nuestras necesidades físicas y emocionales, podemos disfrutar plenamente de estas festividades sin arrepentimientos. El verdadero disfrute radica en encontrar el balance perfecto entre el placer de la comida y el bienestar personal. ¡Así que adelante, disfruta de cada bocado y cada momento, pero sin perder de vista tu salud!

1. Planifica tus comidas y disfruta con moderación

Uno de los mayores retos durante esta temporada es la abundancia de alimentos tentadores. Desde las fiestas patrias en septiembre hasta las posadas de diciembre, las oportunidades de comer en exceso son constantes. Para evitar caer en el exceso, es vital planificar tus comidas. Si sabes que tienes un evento social, trata de equilibrar tus comidas previas del día con opciones más ligeras y nutritivas. No se trata de privarte, sino de encontrar el balance. Disfrutar de un buen chile en nogada es parte de la cultura y no hay necesidad de evitarlo por completo; la clave está en las porciones.

2. No descuides la actividad física

Durante estos meses, es común sentir pereza debido al cambio de clima o al querer quedarse en casa disfrutando de las comidas familiares. Sin embargo, la actividad física es fundamental para mantener un peso saludable y sentirnos bien. Opta por rutinas de ejercicio que se adapten a tus gustos y estilo de vida: desde una caminata rápida de 30 minutos, hasta practicar yoga en casa o salir a correr por el parque. Recuerda que el ejercicio no solo te ayuda a quemar calorías, sino que también mejora tu ánimo y tu salud en general. Además, ¿qué mejor forma de liberar el estrés de las compras y preparativos navideños que un poco de ejercicio diario?

3. Elige opciones más saludables cuando sea posible

Aunque muchas de las recetas tradicionales mexicanas son altas en grasas, azúcares y carbohidratos, siempre hay formas de hacerlas más saludables. Sustituir ingredientes es una excelente manera de reducir las calorías sin sacrificar el sabor. Por ejemplo, en lugar de freír los tamales o las quesadillas, prueba asarlos o cocinarlos al vapor. Cuando prepares el tradicional ponche de frutas, utiliza menos azúcar o reemplázala con un endulzante natural. Estas pequeñas modificaciones pueden hacer una gran diferencia.

4. Mantén una buena hidratación

Es fácil olvidar lo importante que es la hidratación durante las festividades, especialmente cuando nos encontramos disfrutando de platillos y bebidas tradicionales. Beber suficiente agua no solo te ayuda a mantener tu metabolismo activo, sino que también te permite sentirte más saciado y evitar el consumo excesivo de alimentos. Además, consumir agua entre comidas puede ayudarte a no caer en la tentación de los postres o botanas adicionales. Evita las bebidas azucaradas y, si decides consumir alcohol, hazlo con moderación y alterna con agua para mantener el equilibrio.

5. Escucha a tu cuerpo

A menudo, durante las fiestas, comemos por compromiso o porque la comida está ahí, no porque realmente tengamos hambre. Una de las mejores maneras de mantenerte saludable es escuchar a tu cuerpo y comer solo cuando realmente lo necesites. No hay nada de malo en disfrutar de las delicias que nos ofrece esta temporada, pero es importante ser conscientes de nuestras señales de saciedad y no comer en exceso. Si te sientes lleno, no tengas miedo de decir “no, gracias” a ese segundo plato o a ese postre extra.

6. Prioriza el descanso y el manejo del estrés

La temporada festiva también puede traer consigo una buena dosis de estrés debido a los compromisos sociales, las compras de último momento y la preparación de comidas. Dormir lo suficiente y manejar el estrés son aspectos clave para mantener un peso saludable. La falta de sueño puede llevar a desbalances hormonales que afectan nuestro apetito, mientras que el estrés puede desencadenar antojos emocionales. Practicar técnicas de relajación, como la meditación o la respiración profunda, puede ayudarte a mantener la calma y tomar decisiones más conscientes en cuanto a tu alimentación.

7. Sé consciente de tus decisiones

En última instancia, la clave para sobrevivir a la “ruta de la engordadera” radica en la consciencia. No se trata de eliminar por completo los platillos tradicionales, sino de ser conscientes de las decisiones que tomamos. Es posible disfrutar de todo lo que esta temporada tiene para ofrecer sin comprometer nuestra salud. Recuerda que cada pequeño esfuerzo cuenta, y la moderación y la atención a nuestro cuerpo y mente nos permitirán disfrutar de estas fechas de manera saludable.

