Después de un día largo y agotador, a veces el remedio perfecto es un abrazo cariñoso y si tienes una mascota en casa sabrás que siempre estará disponible para aquel reconfortante momento. Pero, espera, ¿le gustará a mi perro que lo abrace? Es una pregunta que pocos se han hecho. Pues resulta que unos expertos en el Reino Unido han advertido a las personas de que deberían encontrar una forma alternativa de demostrar cariño a sus canes. Esto es lo que se sabe.

De hecho, los profesionales afirman que abrazar a un can puede tener el efecto contrario, hacer que el animal se sienta estresado y se vuelva agresivo. Y según el diario británico The Sun, los perros se comportan mal cuando los desarman con un abrazo, ya que se sienten incómodos y ansiosos.

Como sus niveles de estrés se disparan, pueden llegar a ladrar, gruñir e incluso morder. El abrazo se percibe como una forma de manipulación, por lo que, aunque al principio el perro lo devore, su principal defensa es huir.

VIDEO VIRAL | Los profesionales afirman que darle un abrazo a tu canino puede tener el efecto contrario. (Foto: Pexels)

¿QUÉ SIENTE UN PERRO CUANDO LO ABRAZAN?

Patricia McConnell, especialista certificada en comportamiento animal, escribió en su blog The Other End Of The Leash: “Sí, puede que tu perro salte a tu regazo, te bese la cara y te pida que le frotes la barriga. Pero eso no es “abrazar”.

“Según mi experiencia, a muchos perros no les gusta que un humano les rodee los hombros con uno o dos brazos y les apriete. ‘Ése es el abrazo del que estamos hablando’.”, agregó.

Además, Lauren Novack, autora de Behaviour Vets, afirma que los perros a los que les gustan los abrazos son muy raros.