¿Hay un perro que se orina en los neumáticos de tu coche todos los días? ¿Son varios los canes del barrio que tienen fijación por las llantas de tu vehículo mientras parece que dejan intactos los demás? Pues seguramente el resto de conductores saben algo que tú desconocías… ¡hasta ahora!

Evitar que los perros orinen en los neumáticos de tu coche es posible y, de hecho, bastante más fácil de lo que imaginas. Es tan simple como pulverizar un líquido especial en las llantas de tu auto. Por eso hoy en Mag te voy a contar cuál es el remedio casero para evitar este problema de una vez por todas.

¿Por qué los perros orinan en los neumáticos?

Lo primero es entender el origen de este problema. Los perros orinan en las llantas de los coches por una mezcla de dos razones: por un lado, el olor a caucho y neumático les atrae para orinar; por otro, lo más habitual es que otros canes hayan orinado ya en esa rueda y, obvio, eso hace que el siguiente can que pasa por delante marque el territorio y deje su seña por la zona.

Repelente casero para evitar que los perros orinen en tus llantas

Si no quieres la opción cómoda del repelente comercial (hay una infinidad de ellos en las tiendas de mascotas), puedes hacer uno en casa con productos caseros. No necesitas manipular ningún elemento peligroso ni tendrás que ir a tiendas especializadas para conseguirlos, no te preocupes.

Fórmula casera de repelente que evita que los perros orinen en las ruedas:

1 taza grande de agua del grifo (unos 300-350 ml).

1 taza de limón exprimido.

exprimido. Opcional: hierbas que no le gustan nada a los perros como ajenjo, ruda o salvia .

que no le gustan nada a los perros como . 100 ml de amoniaco .

. 100 ml de alcohol 96º.

Si te quedas más tranquilo, puedes omitir el alcohol y el amoniaco, ¡pero el remedio casero que evitará que los canes no orienen en tus llantas no será tan efectivo!

Tras mezclar todos los ingredientes, tendrás que pulverizar esta fórmula en los neumáticos, así que es imposible que un perro se intoxique con ella, simplemente tiene un efecto disuasorio. En vez de oler la orina de otro perro o el olor a neumático que tanto les gusta, olerá el desagradable ácido del limón, las hierbas, amoniaco y alcohol y se irá a otra parte a orinar. Dejará tu coche en paz.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?

VIDEO RECOMENDADO

Los restos de café molido pueden servir para limpiar el táper.