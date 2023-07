Hay un momento concreto en la vida en que a muchos les empiezan a salir esos cabellos blancos que se toman como señal de edad adulta o madura, aunque hay jóvenes que ya observan cómo su melena va variando de color, y que más de uno busca cubrir inmediatamente. Es aquí donde el producto de coloración hace su aparición para ayudarte, pero lo cierto es que algunas canas son difíciles de teñir. Para que esto no te siga pasando, aquí te dejo el truco de la cruz que te permitirá realizar un perfecto trabajo desde tu casa y sin necesidad de acudir a la peluquería o spa.

Aunque las canas son cada vez más aceptadas y un símbolo de empoderamiento femenino, la verdad es que no a todas les gusta verse al espejo y notarlas cada vez más intensas. Es aquí donde entran los trucos para camuflarlas con distintos peinados (optar por realizar la línea en zigzag y peinar el cabello hacia un lado), pero no siempre funciona, sobre todo en las raíces.

Si te preguntas por qué el pelo se vuelve blanco, pues la respuesta está en la falta de pigmentación del cabello, algo que puede ocurrir aún siendo muy jóvenes. Su aparición puede depender de tu árbol genealógico, de los hábitos y el estrés.

¿Cómo disimular las canas?

En la tarea de cubrir tus canas, lo mejor es que lo hagas sin maltratar tu cabello y eligiendo un tinte que no tenga amoníaco que puede resecar el cuero cabelludo, además de hacer el pelo poroso, dejarlo áspero, sin vida y sin brillo. Además, podrás poner en práctica este sencillo método que te recomiendo de la mano de un experto. Con él podrás aplicarlo desde cero o retocar el tinte y además dejar mucho más bonita tu melena en el proceso.

“Lo primero es ponernos guantes y preparar el tinte como se indica en la caja. Lo mejor es que apliquemos en forma de cruz. Dividimos la cabeza en cuatro pedazos y empezamos por donde se marca la raya desde la frente hacia atrás, luego vamos de oreja a oreja y de ahí agarrando pequeños mechones de cada una de las partes. Incide en las raíces para que el color penetre intensamente”, explicó Julio Luna el rockstar del color quien presentó el show de L’Oréal París ‘Excellent sin amoníaco’ creado para que tengas un resultado de salón, pero en casa y está enriquecido con ceramida, pantenol y proteínas para cuidar cualquier tipo de cabello y brindarle un resultado de color natural, intenso y duradero.

Julio Luna el rockstar del color, tiene una técnica especial para aplicar el tinte en el cabello. (Foto: L’Oréal París)

Si te preguntas qué tinte usar, el experto también tiene un tip para ello. “Al igual que el maquillaje o la ropa, guíate de tu tono de piel, si es fría o cálida. Si quieres crear un contraste muy intenso y tienes piel fría, usa tonos cálidos o viceversa, pero si quieres más sútil usa el mismo de tu tipo de piel. El tono más sencillo para tinturarte en casa es dos tonos más claros al que ya tienes actualmente, para que no quede desprolijo. La idea es ir aclarándolo poco a poco, no pasar de castaño oscuro de frente al rubio. Una recomendación es no lavar el cabello dos días después de teñirlo y colocarte la mascarilla que viene dentro de la caja del producto”.

Ahora, si te manchaste la piel mientras te estabas pintando el cabello, Julio Luna tiene un gran truco para eso: “cuando se tiñan el cabello y se manchen tienen que, con el mismo tinte, frotarlo antes de lavarte porque el oxidante del producto hará que salga rápidamente”.

La marca explica que el nuevo L’Oréal París ‘Excellent sin amoníaco’ está pensado para aquellas mujeres que tienen miedo de dañar su cabello o miles de dudas de su tono adecuado. La idea es que comprueben que cumple la misma función que cualquier otro que contenga amoníaco, pero que gracias a sus colores naturales y universales se adaptan a todo tipo de piel. Se caracteriza por ser un tinte permanente (que no se deslava, por lo que permanece en tu cabello por más tiempo), sin amoníaco (no lo maltrata) y que contiene ceramida, pantenol y proteínas dándole más nutrición a tu cabello, brindando hasta 100% cobertura de canas hasta por 8 semanas y 98% menos quiebre. En otras palabras, es un producto que aporta color duradero, cuidado superior y colores naturales y universales. Cuenta con 9 tonos, donde cada uno cumple con lo mismo, y es una combinación de reflejos fríos y cálidos, la cual brinda un resultado más cromático y armonioso.

