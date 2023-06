De seguro leíste el titular y dijiste ‘Dios mío como es posible este suceso’, porque cada vez que cocinas sufres para quitar su poderoso aroma de las manos. Tranquila, a mí también me pasaba hasta que me dieron esta recomendación y le di una oportunidad. Si tienes problemas de uñas quebradizas y quieres fortalecerlas, prueba con este truco casero para el que necesitarás ajo.





Este es uno de los alimentos más consumidos porque no puede faltar a la hora de hacer el arroz, un sofrito, guisos y hasta para marinar carnes, pero seguro no sabías que también te ayuda a combatir enfermedades respiratorias como la tos, bronquitis y hasta para acabar con los temidos hongos de las uñas.

Y es que sus beneficios son múltiples, pues también es muy bueno para mejorar la circulación sanguínea, reforzar las defensas del organismo, tratar infecciones estomacales y una gran fuente de vitaminas entre las que destaca la vitamina C, B6, así como minerales, entre ellos el yodo, fósforo, potasio, magnesio y calcio.

¿Qué pasa si me paso ajo en las uñas?

Una uña crece solo 0,1 mm al día y necesita entre 6 y 8 meses para renovarse completamente, es por eso que si las tienes quebradizas y débiles sabes perfectamente que es difícil mantenerlas largas; sin embargo, el ajo es el remedio casero que tanto buscabas.

Esta especie ayuda a reparar la estructura dañada de las uñas, da brillo e inhibe los efectos negativos de los radicales libres. A esto se suma que impide el crecimiento de hongos y bacterias.

TRUCOS CASEROS | Solo necesitarás preparar un esmalte natural para cuidar tus uñas. (Foto: Engin_Akyurt / Pixabay)

¿Cómo hacer para que me crezcan las uñas rápido con ajo?

Aunque creas que el olor a ajo en tus manos es algo que no soportarás, cuando empieces a notar los resultados de seguro lo olvidarás. Y es que entre tantos poderes también está el de fortalecer el cabello y las uñas, por lo que puedes aplicar directamente en ellas la mitad de un diente de ajo para hidratarlas y estimular su crecimiento y que no estén quebradizas.

El truco está en preparar un esmalte casero siguiendo estos pasos: busca un recipiente de pintauñas que ya no uses y lávalo muy bien. Una vez esterilizado lo emplearás para guardar tu mezcla. Si no tienes uno también puedes recurrir a un recipiente de vidrio pequeño.

Lo primero será triturar un diente de ajo (ayudará a endurecerlas) y cuando esté bien machacado añade dos cucharadas de aceite de uva o de oliva (es bueno para hidratarlas). Mezcla bien, cuela y guarda en tu frasco. Aplica en tus uñas una vez al día por las noches y deja actuar. Si repites el proceso dos veces por semana, tendrás grandes resultados en poco tiempo.

A esta mezcla también le puedes agregar zumo de limón que ayuda a curar las uñas que tienden a partirse cuando empiezan a crecer, fortalece la capa superficial, deteniendo su descamación. Además, la vitamina C que aporta el zumo de limón ayuda a mantener óptimos niveles de colágeno.

