Todos queremos siempre tenerlas como nuevas, pero la verdad es que preparar los alimentos a diario, la grasa y hasta el fuego las dañan. Los utensilios de cocina, en especial las sartenes o cacerolas, merecen cuidados especiales y no dejarlos con la suciedad acumulada en el exterior, pues no solo se ven mal, sino que pueden perjudicar la salud. En esta nota te traigo un truco casero que me dejó impactada y que necesitas poner en práctica. Se trata de usar el papel aluminio para dejar totalmente limpias tus ollas de acero inoxidable y aluminio.

Este producto es muy usado para la cocción y conservación de alimentos y de seguro lo empleaste para hornear o hacer algún postre, sin imaginar que es un agran aliado para realizar un cambio revolucionario en tu cocina.

Con este consejo que te traigo le dirás adiós a la capa de grasa y suciedad que está pegada en la base y que te resulta difícil retirar por más que pasas miles de veces la esponja de trastes.

¿Por qué usar papel aluminio para limpiar ollas?

Este producto actúa como un abrasivo suave que ayuda a eliminar los residuos quemados y las manchas sin dañar la superficie de la olla. Para aprovechar todo su efecto tipo lija se debe recurrir a una mezcla en la que predomine el calor del agua y el detergente.

Además, usando este truco casero no necesitarás comprar productos químicos o gastar mucho dinero, ya que usarás un material que se puede reciclar y que seguro tienes guardado en tu despensa. La recomendación que te dejo es que si lo quieres emplear para superficies con revestimiento antiadherente, tomes precauciones para no causar daños.

TRUCOS CASEROS | Con estas recomendaciones podrás limpiar tus ollas manchadas y dejarlas como nuevas y brillantes. (Foto: Three-shots / Pixabay)

Cómo usar el papel aluminio para limpiar ollas

Lo primero que necesitas es buscar tus guantes para proteger las manos y poner a calentar 2 tazas de agua. Una vez que hierva, retira del fuego y agrega 1 taza de vinagre blanco y vierte sobre la base de tu sartén u olla que quieres limpiar.

Agrega también 1/4 de taza de jabón para trastes y deja actuar por 5 minutos. Mientras prepara el papel aluminio cortando un pedazo del mismo y forma una esfera pequeña sin que esté muy apretada.

Cuando se haya cumplido el tiempo, talla la base de la sartén u olla con la esfera de papel aluminio y haciendo mayor presión en las zonas con más grasa. La mezcla de jabón, vinagre y agua caliente eliminará la suciedad. Lo último es enjuagar con agua limpia y tu utensilio de cocina estará como nuevo.

