A las 7:17 am del 19 de septiembre de 1985, la tierra comenzó a temblar. Fue un terremoto de 8 grados, cuyo epicentro se localizó en la costa del estado de Michoacán. El poderoso sismo solo tuvo 15 kilómetros de profundidad. A las 7:19 am, el terremoto se percibió en Ciudad de México, convirtiéndose en el más devastador en la historia de ese país. Un día después, la tierra siguió castigando a la población mexicana, haciendo colapsar las estructuras que no cayeron durante el evento principal.

No hay una cifra exacta de los muertos por el terremoto de México de 1985. La versión oficial habla de 6000 fallecidos durante el sismo. Sin embargo, otras organizaciones consideran que los muertos llegaron a 10,000, y hay algunos que han calculado hasta 20,000 víctimas mortales.

Uno de los capítulos más trágicos en la historia moderna de México fue el terremoto que devastó la capital.

Lo cierto es que el terremoto fue devastador para la Ciudad de México, edificios enteros se desplomaron, y en las primeras 48 horas reinó el caos generalizado ante la inacción del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado.

Uno de los puntos centrales es que México, en aquellos años, carecía de protocolos de emergencia para hacer frente a un terremoto. De hecho, el Sistema de Protección Civil se creó ante la experiencia vivida en el DF en 1986, y recién en 1996 se implementó el Fondo de Desastres Naturales.

Debido a la falta de respuesta de las autoridades que se vieron colmadas por la dimensión de la tragedia, la población civil mexicana tomó en sus manos las labores de rescate de las víctimas.

Se organizaron grupos scouts, brigadas que fueron reforzadas por estudiantes de medicina, ingeniería y otras ciencias. Se improvisaron estaciones de ayuda a las víctimas y la solidaridad mexicana se puso en manifiesto con las donaciones y el uso de los vehículos particulares para traslado de víctimas o víveres.

Se crearon campamentos alrededor de los edificios que se derrumbaron durante el terremoto, se implantó la alimentación de los voluntarios, heridos y personas que esperaban que sus familiares fueran rescatados de los edificios colapsados.

Los esfuerzos civiles durante el terremoto de México de 1985 derivaron en la creación de los Topos de México, rescatistas famosos por llegar a los lugares de más difícil acceso para encontrar sobrevivientes durante emergencias.

Un nuevo terremoto: 2017

El 19 de septiembre de 2017, un nuevo terremoto volvió a sacudir Ciudad de México, justo cuando el país recordaba con simulacros la devastación de 1985. México había progresado en la construcción de inmuebles.

Sin embargo, en este sismo fallecieron 369 personas, producto de la caída de algunos edificios. El caso más indignante fue el colegio privado Enrique Rébsamen, en donde 19 niños y 7 adultos perecieron porque parte del edificio se desplomó debido a que la dueña de la escuela – hoy prófuga - construyó sobre aulas con permisos irregulares.