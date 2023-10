Chile será testigo de un nuevo fenómeno astronómico. Se trata de un Eclipse Solar Anular, que se podrá apreciar este 24 de octubre y podrá ser visto por los ciudadanos de distintas ciudades del país, quienes disfrutarán de uno de los eventos más esperados del año.

El eclipse se verá en Chile, desde Arica hasta la zona norte de la región del Ñuble. En la zona de Arica se podrá observar el fenómeno con un 40% de visibilidad, mientras que en la zona centro sur solo tendrá un 0,02% de visibilidad.

Horario para ver el Eclipse Solar este 14 de octubre en Chile

Según información de la NASA, en Estados Unidos el Eclipse Solar Anular comenzará en el estado de Oregón a las 09:13 horas y terminará en Texas a las 12:03 horas. Posteriormente, se indica que el fenómeno pasará por México y Centroamérica para cruzar hacia América del Sur, específicamente, en Colombia, para después verse por el norte de Brasil.

Además, según Time and Date, en Chile el Eclipse Solar podrá verse este sábado 14 de octubre entre las 16:00 y 17:00 horas, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:30 horas.

¿Dónde se podrá ver el Eclipse Solar en Chile?

En Chile, el evento astronómico, podrá verse en algunas regiones del país. De acuerdo al sitio web Time and Date, estos son los horarios por ciudad:

Arica: 40,9% de visibilidad. Hora de inicio, 14:58, punto máximo 16:23 horas.

Iquique: 35,93% de visibilidad. Hora de inicio, 15:04, punto máximo 16:26 horas.

Antofagasta: 25,9% de visibilidad. Hora de inicio, 15:14, punto máximo 16:28 horas.

Copiapó: 16,24% de visibilidad. Hora de inicio, 15:28, punto máximo 16:31 horas.

La Serena: 9,79% de visibilidad. Hora de inicio, 15:38, punto máximo 16:32 horas.

Valparaíso: 3,74% de visibilidad. Hora de inicio, 15:54, punto máximo 16:33 horas.

Santiago: 3,57% de visibilidad. Hora de inicio, 15:56, punto máximo 16:34 horas.

Rancagua: 2,46% de visibilidad. Hora de inicio, 16:00, punto máximo 16:34 horas.

Talca: 0,7% de visibilidad. Hora de inicio, 16:11, punto máximo 16:33 horas.

Cobquecura: 0,02% de visibilidad. Hora de inicio, 16:25, punto máximo 16:32 horas.

¿Cuándo habrá un eclipse solar en Chile 2023?

Otro eclipse solar se verá en dos o tres eclipses de este tipo en un año y pueden ocurrir en cualquier parte del globo terráqueo, por lo tanto un tercio de estos eclipses uno puede verlos parcialmente.

¿Cómo ver el eclipse sin dañar tus ojos?

Para no perderte ningún detalle y a la vez proteger tu vista, tendrás que utilizar anteojos que cuenten con la norma internacional ISO 12312-2.

¿Cómo ver un Eclipse Solar de manera segura en Chile?

De acuerdo a lo indicado por la NASA, las personas no deben mirar un eclipse solar sin la protección ocular adecuada. Las gafas de sol no pueden ser utilizadas, ya que estas no sirven, sin importar lo oscuras que sean. Además, mencionan que tampoco se debe mirar el sol por medio de los lentes de una “cámara, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras usa anteojos para eclipses o un visor solar portátil; los rayos solares concentrados quemarán el filtro y causarán lesiones oculares graves”