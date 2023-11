Las celebs de la música no solo llevan el brillo en el escenario, sino también la carga de la fama y la constante atención de los medios. Taylor Swift, durante su reciente gira mundial “The Eras Tour” en Argentina, fue blanco de los comentarios no solo por sus deslumbrantes actuaciones en el estadio Más Monumental, sino también por un peculiar accesorio que la acompañó desde su llegada: un paraguas negro que se convirtió en el enigma de la semana.

Al aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza, los paparazzis capturaron el momento en que Taylor Swift descendía del avión y, en un gesto enigmático, se cubría con un paraguas negro ante la lluvia de flashes. La escena generó una avalancha de memes y comentarios en las redes sociales, dejando a los fanáticos y a los curiosos preguntándose por la razón detrás de este misterioso acto.

Por qué Taylor Swift utiliza un paraguas para esconderse de los paparazzis

Finalmente, Swift decidió poner fin al enigma y compartir con sus seguidores la verdadera razón detrás de su uso constante del paraguas como escudo contra los fotógrafos. En un video que circuló en las redes, extraído del documental “Miss Americana” de Netflix lanzado en 2020, la cantante revela la lucha personal que enfrenta contra la presión mediática y los estándares de belleza.

En una escena reveladora, Taylor Swift se muestra a sí misma desplegando el paraguas y dirigiéndose a su equipo con una estrategia: “¿Hay tres paparazzis? Bueno, veamos si pueden vender estas fotografías”. Pero la revelación más impactante viene cuando Swift confiesa la razón subyacente: “Con el correr de los años aprendí que no me hace bien ver fotos mías todos los días. Porque tengo tendencia a... Solo sucedió algunas veces y no estoy orgullosa de eso, pero hay veces que hay cosas que me detonan”.

La artista habla abiertamente sobre los trastornos de la conducta alimentaria que ha enfrentado, explicando cómo los comentarios sobre su apariencia pueden afectarla profundamente. “Puede ser una foto en la que mi panza parezca grande o que alguien diga que parezco embarazada. Eso me detona y dejo de comer, por ejemplo”, confiesa con seriedad.

En el documental, Swift ofrece una mirada íntima a su relación con la fama y cómo ha superado sus propios desafíos. “No es una puerta fácil de cerrar. Es mejor tener kilos de más que lucir enferma. Eso no te conduce a nada bueno”, reflexiona.

Durante su estancia en Argentina, Swift expresó su gratitud hacia sus fanáticos locales, prometiendo no volver a cometer el error de tardar tanto en visitar el país. Aunque el paraguas negro puede seguir siendo un accesorio enigmático, ahora sabemos que para Taylor Swift, es más que un simple escudo contra los paparazzis; es una declaración de resistencia contra los estándares de la industria del entretenimiento.

