El sábado pasado, durante su presentación en el Estadio River Plate de Buenos Aires, Taylor Swift dejó a todos sorprendidos al cambiar las letras de su canción “Karma” para hacer referencia a su incipiente romance con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce. La noticia rápidamente se apoderó de las redes sociales, generando un revuelo entre los fanáticos de la cantante y del jugador de fútbol americano.

En lugar de la línea original “Karma is the guy on the screen, coming straight home to me” (“Karma es el chico en la pantalla, que viene directo a mí”), Taylor Swift modificó la letra en vivo, cantando “Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me” (“Karma es el chico de los Chiefs, que viene directo a mí”). La reacción en el estadio fue instantánea, con gritos y aplausos que resonaron en todo el recinto.

En un video viral compartido en redes sociales, se puede ver a Travis Kelce, de 34 años, llevándose las manos a la cara y rompiendo en una gran sonrisa mientras baila al ritmo de la canción. El padre de Swift aplaudía felizmente desde el público, añadiendo un toque de emoción al momento.

La sospecha de Travis Kelce

La situación no pasó desapercibida, y Travis y su hermano Jason Kelce abordaron el tema en un episodio de su podcast “New Heights”. Ante la pregunta de su hermano sobre cómo se sentía al ser “el chico de los Chiefs”, Travis respondió: “Sí, no tenía ni idea. Bueno, quizás tenía un poco de idea, pero definitivamente cuando lo escuché salir de su boca, aún me sorprendió. Pensé, ‘oh, ella realmente acaba de decir eso, bien’”.

El jugador de los Chiefs elogió a Swift, destacando su actuación en el concierto. “Taylor lo hizo increíble, lo clavó”, comentó. “Y parecía que se estaba divirtiendo allí arriba”.

Después del espectáculo, Taylor Swift volvió a sorprender a sus fans al ser captada en cámara corriendo hacia los brazos de Travis Kelce y besándolo mientras caminaban hacia los camerinos. Aunque Kelce y Swift no han confirmado directamente su relación, han sido vistos juntos en varias ocasiones, y Swift ha asistido a múltiples juegos de los Chiefs.

El giro romántico en las letras de “Karma” ha dejado a los seguidores de ambas celebridades ansiosos por más detalles sobre esta aparente historia de amor entre la estrella del pop y el jugador estrella de la NFL. Sin duda, este inesperado momento ha añadido un toque de drama y emoción al mundo de las celebridades.

