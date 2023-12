Desde que Arcángel y Anuel AA se declararon la guerra musical en las últimas semanas, los usuarios de ambos artistas han estado a la expectativa. Como no podía ser de otra manera, los puertorriqueños dieron a conocer sus tiraderas y el ex de Karol G fue más allá, involucrando a nombres como Bad Bunny o J Balvin. Precisamente, el colombiano fue interrogado sobre la mención y su respuesta fue contundente.

Después de la tiradera que Arcángel dedicó a Anuel AA, titulada ‘FN8′ (Feliz Navidad 8), los seguidores de ambos artistas urbanos esperaron con ansias la respuesta del ex de Karol G. El tema ‘Glock, Glock, Glock’ se dio a conocer una semana después, pero no colmó las expectativas en las redes sociales y los memes no se hicieron esperar.

En la tiradera de Anuel AA, el cantante puertorriqueño mencionó a J Balvin, artista con el que colaboró en más de una ocasión. La respuesta del colombiano no se hizo esperar.

J Balvin a la tiradera de Anuel AA: “Nadie me quita la paz”

A mitad de la tiradera “Glock, Glock, Glock”, Anuel hizo la siguiente mención al intérprete de ‘La canción’: “Y Balvin, si sabemo´ que Eladio es un rey del trap, pero no diga´ que es el único, canto de estúpido”.

José Álvaro Osorio Balvin, nombre de pila de Arcángel, hizo un live en Instagram este martes y fue consultado por sus seguidores sobre esa referencia.

“A mí nadie me quita la paz que he trabajado todos estos años, de tanto aprendizaje. Estar enfocado en tener un hijo hermoso, en una mujer como Valentina que me apoya y que está conmigo en las buenas y malas. Eso es lo que pienso”, dijo el colombiano.

Los usuarios de las redes sociales destacaron la actitud de J Balvin y, por el contrario, criticaron a Anuel AA. “Le dijo las tres cosas que nunca va a tener”, “Cada vez me cae mejor J Balvin la verdad”, “Ojalá todos fueran como Balvin”, fueron algunos de los comentarios.

