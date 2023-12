La rivalidad entre Arcángel y Anuel AA sigue sacando chispas en las redes sociales, sobre todo después del cruce de palabras que tuvieron el fin de semana. ‘La Maravilla’ decidió cerrar recurrir a una tiradera que denominó “Feliz Navidad para dar su respuesta final. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar.

El último sábado, Anuel AA y Arcángel protagonizaron una pelea en Instagram que repercutió rápidamente. Luego de que el estadounidense declarara en Univisión que no consideraba a Emmanuel Gazmey Santiago como su amigo, este realizó una publicación en que pretendió dejar mal parado a ‘La Maravilla’.

En el mensaje nombró incluso a Bad Bunny, quien hace unos meses se volvió virar por desatar su furia contra los seguidores que tenían predilección por una canción creada con IA. “Tu álbum salió y nadie se dio cuenta”, fue una de las frases que lanzó Anuel AA.

Arcángel no tardó en responder a los mensajes de su examigo por medio de su cuenta de Instagram. “¡Por fin te llenaste de valor! ¡Agárrate con las dos manos! Ahhhhh y tranquilo que sé que dirás que no soy negocio. ¡Yo diré que no eres competencia! Repito: ¡agárrate con dos manos! ¡Yo termine mi gira tu cancelaste la tuya! Ah, y no espero que le contestes. Tú no das liga”, le dijo.

La tiradera de Arcángel a Anuel AA

Tras volverse viral la pelea entre los dos cantantes, Arcángel estrenó ‘Feliz Navidad 8′, una tiradera para Anuel AA. En el tema hace mención al momento en que el puertorriqueño estuvo en prisión, la relación que tuvo con Yailín La más viral e incluso a la crianza de su hija.

“No sé tú, pero yo nunca he paga’o pa’ entrar a PR. Soy el ojo de la güija, ¿oíste, sabandija? No te fija’ que tiene a un chota criando a tu hija (Ouh). Tú no sale’, cabrón, tú y yo nunca vamo’ a ser iguale’. A mí me escoltan bandidos, a ti te escoltan los federales”, reza una parte de la canción.

“Dos o tres se emocionaron porque el duende no salía y yo volando el mundo con altura sin Rosalía mala mía, tuve que hacerlo para que te ubique. Cuando tú estabas en los mocos yo hacía ticket. Cuando todo para ti era un simple sueño. Ya yo de este género era dueño”, se escucha en otro estribillo.

En el tema viral, que dura más de 10 minutos, Arcángel también hace alusión a canciones de inteligencia artificial, las FARC, entre otros hechos controversiales.

Escucha aquí la tiradera de Arcángel

La reacción de los usuarios a la tiradera de Arcángel

Como era de esperarse, los seguidores del género urbano reaccionaron con memes y publicaciones pintorescas a la tiradera de Austin Agustín Santos, nombre de pila de Arcángel.

Anuel después escuchar la tiradera de arcángel pic.twitter.com/0qmJ8rdEI6 — Maria Valentina Ovalles (@mavademalvada) December 12, 2023

Yo escuchando que Arcángel tiene toda la razón en FN8, la tiradera que es para Anuel pic.twitter.com/rxyFwCei7b — Juanxxo (@Boss_juanr) December 11, 2023

Anuel cantando merengue después de la tiradera de Arcángel. pic.twitter.com/RxUBm6980e — Keylin Acosta (@KeylinAcosta) December 11, 2023

