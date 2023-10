Tras la trágica pérdida de Matthew Perry conocido por su papel de Chandler Bing en la exitosa serie de televisión ‘Friends’, nos sumergimos en un viaje nostálgico, recordando el momento emotivo en el cual confesó la razón profundamente conmovedora por la cual nunca pudo ver la serie que trascendió generaciones y que capturó la atención de grandes audiencias en todo el mundo durante años.

Ciertamente, resulta sorprendente que uno de sus protagonistas más destacados, como el fallecido actor, no haya visto ni un solo segundo del programa desde su participación cuando tenía tan solo 24 años. En una oportunidad él habló abiertamente sobre sus luchas con el alcohol y las drogas durante aquel tiempo. Incluso en su libro de memorias titulado “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, ofrece detalles impactantes sobre su batalla contra las adicciones y su camino hacia la recuperación.

¿Por qué Matthew Perry nunca pudo ver ‘Friends’?

Durante una entrevista en el Hot Docs Ted Rogers de Toronto (Canadá) mientras promocionaba su obra, Perry compartió más sobre su experiencia y se animó a declarar que, en los peores momentos de su adicción, la serie y su fama global eran irrelevantes para él. El alcoholismo lo consumió por completo, dejándolo incapaz de apreciar su propia obra en “Friends”.

En los momentos más oscuros de su lucha contra las drogas, el actor llegó a consumir 55 pastillas de Vicodín al día, lo que lo llevó a pesar tan solo 58 kilos y a tener una delgadez extrema que se negó a enfrentar. Es por ello, por lo que desde el día en que terminó de su participación en la serie, decidió no volver a ver esa versión de sí mismo.

“Podía estar sumido en el alcohol, opiáceos, cocaína… Mi aspecto cambiaba de temporada en temporada”, confesó el actor, que pasó sus últimos años de vida batallando diariamente para evitar caer de nuevo en las adicciones que casi le cuestan la vida.

Matthew Perry interpretó a Chandler a los largo de las 10 temporadas de "Friends" (Foto: NBC)

