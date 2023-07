La vida de Sinéad O’Connor estará ligada inexorablemente a la música y el arte contemporáneo. Su talentosa voz logró revolucionar la industria musical en todos los aspectos, aunque sería una ofensa a su memoria pasar por alto sus peculiares looks caracterizados con un pelo rapado al cero.

Hablar de O’Connor es referirse a uno de los talentos más portentosos de la industria en los últimos años. Con apenas 19 años, Sinéad ya firmaba con un disquera de renombre que la catapultaba en la primera plana mundial de la música moderna.

Sinéad O'Connor, con su fallecimiento, dejó a sus hijos con una profunda tristeza (Foto: AFP)

Ahora bien, fueron los directivos de esta agencia de talento quienes le aconsejaron a la nacida en Dublín que deje crecer su melena y cabellera para poder vender más discos y ser mucho más glamorosa de lo que fue. Sin embargo, la intérprete de “This is the Day” jamás hizo caso a las pretensiones de los dueños y decidió raparse el cabello a un estilo semejante al de un militar.

LA RAZÓN POR LA QUE SINÉAD O’CONNOR SE RAPABA EL CABELLO

En diálogo con el periódico Washington Post, la cantante señaló que jamás pensó encasillarse como una cara bonita que hace música, pues su estilo siempre fue ir contra la corriente y demostrar que el verdadero talento está en la voz y no la apariencia.

En esa línea, una joven Sinéad decidió volarse el peinado de moda de la época al raparse al estilo cero toda su cabeza. “Entonces yo llevaba cresta. El peluquero griego que me rapó era un chico joven, solo pocos años mayor que yo y estaba flipando. Cuando terminó el corte, una lágrima se le deslizó por la cara porque estaba horrorizado con lo que acababa de hacer”, dijo al citado medio durante la promoción de su libro biográfico “Rememberings”.

En ese sentido, SinéadMarie Bernadette O’Connor, su nombre de pila, añadió que raparse también podría ser considerado como una forma de protesta y rebeldía ante su madre, quien fue una persona tóxica y que llegó a dejarle severos traumas durante su etapa de infancia. “Mi hermana tenía un pelo pelirrojo precioso, de estos que dan envidia. Sin embargo, a mi madre se le metió en la cabeza que era feo y asqueroso. Cuando yo tenía el pelo largo nos presentaba como su hija guapa y su hija fea. Por eso me corté el pelo, no quería ser guapa”, indicó en el programa estadounidense “Dr Phil”.

Sinéad O'Connor perdió la vida luego de muchos años luchando contra problemas mentales (Foto: Sinéad O'Connor / YouTube)

Con tales declaraciones, Sinéad dejaba en claro que la belleza llegó a pasarle factura y la consideró un lastre durante parte de su vida. “Es peligroso ser guapa. Me acosaban y violentaban allá donde iba, incluso otras mujeres”, aseveró.

De todas maneras, nos queda claro que con el corte que llevaras, y con tu inconfundible tono de voz, seguirías brillando hasta nuestros días. Descansa en paz, Sinéad.

¿DE QUÉ MURIÓ SINÉAD O’CONNOR?

La causa exacta del fallecimiento de la famosa artista aún no han sido esclarecidas ni confirmadas por las autoridades o por los medios de prensa locales. Teniendo en cuenta la petición de privacidad por parte de la familia, por el momento será difícil conseguir tal información.

Al día siguiente de la tragedia, la Policía de Londres emitió una información al respecto, aunque lo hizo sin mencionar un nombre específico debido a que así lo dictaminan las normas inglesas en este tipo de casos.

“La policía recibió una llamada este miércoles 26 de julio para informar de una mujer inconsciente en una dirección residencial en el área SE24. Una mujer de 56 años fue declarada muerta en el lugar (...) La muerte no se considera sospechosa”, se comunicó.