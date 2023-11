Aunque los conciertos de Taylor Swift fueron un éxito rotundo en Latinoamérica y Estados Unidos, la situación fue diferente en Brasil pues se reportó el fallecimiento de una fan de la cantante en Río de Janeiro debido a un golpe de calor. Además de este lamentable suceso, se produjo un incidente que llamó la atención de los internautas en las redes sociales.

A través de la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), la usuaria Lore Severino compartió su experiencia asistiendo a uno de los shows de la artista estadounidense. Según contó, cada recuerdo de este evento fue capturado con la cámara de su teléfono; sin embargo, poco tiempo después fue asaltada y le quitaron el equipo caminando por San Pablo.

“Me robaron el día después del concierto de Taylor, sin refuerzos, y aún no había publicado ninguna foto... Aquí está el ladrón”, escribió la joven.

Decidida a recuperarlo, Lore se comunicó con el ladrón a través de WhatsApp ofreciéndole una recompensa para que le devolviera el teléfono. Ante la falta de respuesta, intentó una estrategia diferente: “En cualquier caso, por favor, envíame las fotos que tomé frente al escenario”.

Conversó con el ladrón que le robó el teléfono y obtuvo respuesta

Para sorpresa de la joven, la persona al otro lado de la línea le envió más de 110 fotografías registradas el día de “The Eras Tour” en Brasil.

“Dejó de andar en la bicicleta que me atacó para enviar inmediatamente más de 110 fotos de The Eras, incluso las de Sabrina jajaja”, agregó la chica, adjuntando capturas de pantalla de la conversación.

Foto: @loreseverino

La publicación de Lore se volvió viral, llamando la atención de medios nacionales e internacionales. Las reacciones de los usuarios fueron variadas: algunos expresaron su preocupación por el hecho y ofrecieron consejos para rastrear el equipo, mientras que otros compartieron experiencias similares, algunas más curiosas o incluso trágicas.

“Más ladrones como esos por favor, de esos que te dejan sacarle el SIM card al movil, o la identidad de tu billetera”; “Me pasó lo mismo pero con fotos de mi abuela y me mandó una con una escritora que fui a conocer a la feria del libro jajajaja”; “A mí me lo robaron y mi abuela acababa de fallecer, no me las pasaron”; “Robo con responsabilidad afectiva”, escribieron las personas.

La Universidad de Harvard ofrecerá curso sobre Taylor Swift a sus alumnos

Durante el primer semestre del 2024, el Departamento de Inglés de la prestigiosa Universidad de Harvard, que ocupa los primeros lugares en el ranking de mejores universidades, impartirá el curso “Taylor Swift y su mundo”.

El objetivo de la materia, de acuerdo con la profesora Stephanie L. Burt, es analizar el impacto de la música de Taylor Swift no solo en la literatura, sino en la vida cotidiana. Los estudiantes analizarán la letra de Taylor Swift y recibirán créditos universitarios por sus participaciones. Además, se les asignará leer a diversos autores para comprender el arte de Swift.

“Tenemos la suerte de vivir en una época en la que uno de nuestros principales artistas es también una de las personas más famosas del planeta. ¿Por qué no darías un curso sobre eso?”, dijo Burt, quien se declaró abiertamente una ‘swiftie’.

