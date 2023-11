Adele, cantante británica conocida mundialmente por su voz extraordinaria y profundas letras, no dudó en detener uno de sus más recientes conciertos al reconocer a una persona muy especial entre el público. El gesto de la artista originó un instante lleno de emoción y sorpresa tanto para ella como para los asistentes al show.

En medio de una actuación en Las Vegas, Estados Unidos, la intérprete de “Rolling in the Deep” se percató de la presencia del médico que la atendió durante el nacimiento de su hijo Ángelo, quien ahora tiene 11 años. Su reacción fue captada por las personas presentes, que inmortalizaron el momento con sus teléfonos.

“Oh, Dios mío”, exclamó la británica, al darse cuenta de la presencia del profesional en una de las butacas. La cantante, visiblemente emocionada, se acercó al espectador y le dio un abrazo. Al parecer, ella guarda un gran recuerdo del momento en que dio a luz a su hijo nacido en 2012.

La escena se viralizó en TikTok y, como no podía ser de otra manera, conmovió a miles de usuarios. Uno de ellos escribió: “Ángelo tiene 11 años y después de tanto tiempo lo sigue recordando... te amo tanto Adele”, mientras que otro señaló: “Adele reconoce a medio mundo en sus conciertos”.

¿Por qué es conocida Adele?

Adele es ampliamente conocida por su excepcional talento como cantante y compositora. Su voz distintiva y poderosa la han convertido en una de las artistas más destacadas de la música contemporánea. Con éxitos como “Someone Like You,” “Hello,” y “Rolling in the Deep,” Adele ha cosechado numerosos premios y reconocimientos, incluyendo múltiples premios Grammy.

Además de su destreza vocal, Adele es admirada por sus letras emotivas y profundas. Sus canciones a menudo exploran temas de amor, pérdida y superación, lo que ha conectado profundamente con su audiencia.

Adele también es conocida por su autenticidad y sinceridad, lo que la hace muy querida por sus fanáticos.

