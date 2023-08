No dudó en pedirle a su banda que pare la música con tal de defender a un fan. La cantante Adele se volvió a ganar la admiración de sus millones de seguidores al hacer un alto a su presentación en Las Vegas, Estados Unidos, para ayudar a un joven que estaba siendo incomodado por un guardia de seguridad y no se estaba divirtiendo. Todo sucedió en el Colosseum del Caesars Palace y el video con el momento preciso se volvió viral por la aplaudida actitud de la ganadora del Grammy.

Durante la interpretación de su canción ‘Water Under the Bridge’, la artista pausó todo y se dirigió a los hombres encargados de cuidar a los asistentes y cuestionó cómo se estaban comportando con él, además de expresar su deseo de que lo dejen disfrutar del espectáculo.

La defensa de Adele hacia un fan

“¿Qué le pasa a ese joven fan de ahí al que molestan tanto desde que está de pie? ¿Qué le pasa? Sí tú, levanta la mano, el que tiene un palo en la mano”, recriminó Adele visiblemente enfadada.

Ahí no quedó todo, pues la cantante fue enfática: “¿Por qué lo molestas? ¿Puedes dejarlo en paz, por favor? No volverán a molestarte, cariño... disfruta del espectáculo”. De esta manera también se dirigió al fan que se encontraba viendo su espectáculo Weekends with Adele en Las Vegas.

🤚🏽Adele @Adele stopped her performance of “Water Under The Bridge” to defend a fan from a security guard during her #WeekendsWithAdele show ❤



©️🎥Video by Camila Rhttps://t.co/77HCcN1shs pic.twitter.com/lragQLqp4W — Adelettes (@Adelettes2) August 27, 2023

El joven fue identificado como Juan Pablo Lastra @juanp_lastra y en un video que compartió en TikTok se pudo ver cómo fue incomodado en diversos momentos durante el show. Primero se le ve de pie en “I Drink Wine” antes que una mujer le pidiera que se sentara. Luego, Adele cantó “Water Under the Bridge” y le dijo a la multitud “Pueden ponerse de pie” por lo que él saltó y gritó de entusiasmo, pero un guardia de seguridad le dijo “mantén la calma”.

Poniendo a sus fans en primer lugar y demostrando lo importante que son para ella, Adele también dio unas palabras a todos los asistentes por haber tenido que detener su canción: “Lo siento chicos, él está aquí para divertirse, todos ustedes están aquí para divertirse ¡Vamos otra vez!”.

De esta manera le pidió a su banda que “empezara de nuevo” y cantó “Water Under the Bridge” nuevamente. Fue ahí donde Juan Pablo Lastra gritó de emoción y le lanzó besos a Adele, quien hizo un gesto como si los hubiera atrapado y guardado en el bolsillo.

La versión del fan que Adele defendió

En su video de TikTok, el protagonista del momento contó: “Adele, muchas gracias por esta noche impresionante y por defenderme para poder vivir tu concierto como debe ser. También lamento no haber respondido a [nada] que me preguntaste. Empezaste a hablarme y literalmente dejé de respirar (...) Todavía no puedo entender el hecho de que estaba en la misma habitación que Adele, canté cada canción con ella e incluso detuvo el espectáculo para defenderme”.

En otra parte, el joven dijo que se preparó más de un año para el concierto y jamás imaginó que los asistentes que están alrededor de él “se enojaran conmigo por pasar el mejor momento de mi vida y querer levantarme y cantar con ella, pero sinceramente no me importaba en absoluto lo que me dijeran. Simplemente estaba asombrado por la obra maestra que estaba viendo con mis propios ojos. No tenía tiempo para los que odiaban”. El video de Juan Pablo Lastra tiene 1.9 millones de reproducciones.

#weekendswithadele #lasvegas #ceasarspalace🇵🇷 ♬ original sound - juanp_lastra @juanp_lastra Adele thank you so much for this breathtaking night and for standing up for me, so that I could live your concert as it should be. I’m also sorry that I didnt respond back to anyrhing you asked me. you started talking to me and I literally stopped breathing. I had been planning to come to this concert for over a year and I finally had the opportunity to come see most beautiful glorious woman this earth has gotten. I still can not wrap my head around the fact that I was in the same room as ADELE, sang every song with her, and she even stopped the show to defend me. I did not expected everyone in my section to be mad at me for having the time of my life and wanting to stand up and sing with her but I honestly did not care at all about what anyone was saying to me I just was in awe with the master piece I was watching with my own eyes. I did not have time for them haters. @Adele Access #adele

“Necesitaba ver esta parte de la historia para entender y ver lo grandiosa que es Adele”, “Wei te defendió Adele ya lo tienes todoooo”, “Sonreí en cada segundo que te vi disfrutar el recital! De una fan a otro, seguí SINTIENDO de esa manera !”, “Dios mío he visto 10 veces el video, qué emoción.. me cae tan bien este chico, lo amé!”, escribieron en comentarios.