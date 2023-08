El mundo del entretenimiento está de luto por la triste noticia del fallecimiento de Bob Barker, un ícono televisivo que dejó una huella imborrable en la industria y en la memoria de millones de espectadores. Barker, conocido por su larga carrera como presentador de “The Price is Right”, también se destacó por su participación en la película cómica “Happy Gilmore”, donde protagonizó una pelea memorable con el comediante Adam Sandler.

Bob Barker, nacido el 12 de diciembre de 1923, inició su carrera en la radio, pero fue en la televisión donde encontró su verdadera vocación. Durante 35 años, fue el rostro amable y carismático detrás del famoso concurso de precios “The Price is Right”, convirtiéndose en uno de los presentadores más queridos de la televisión estadounidense. Su presencia en pantalla y su distintiva voz contribuyeron a su status de leyenda.

Sin embargo, para muchas generaciones, Bob Barker también es recordado por su aparición en la película de 1996, “Happy Gilmore”. En esta comedia, Adam Sandler interpreta a Happy Gilmore, un jugador de hockey con una increíble habilidad para golpear una pelota de golf con una potencia descomunal. A medida que entra al mundo del golf profesional para salvar la casa de su abuela, se encuentra con Barker en una escena que se ha convertido en una de las más icónicas de la película.

En la película, Barker interpreta una versión exagerada de sí mismo como presentador de un torneo de golf benéfico. Durante el torneo, Barker y Happy Gilmore se enfrascan en una pelea hilarante y absurda, que involucra golpes e insultos de alto calibre. Esta escena se ha mantenido en el imaginario colectivo como uno de los momentos más cómicos y memorables de la carrera cinematográfica de Adam Sandler.

La historia detrás de la escena de la pelea

Adam Sandler reveló que el presentador de The Price is Right, Bob Barker, no fue la primera opción para la famosa escena de pelea de Happy Gilmore. En el podcast de IMDb, That Scene with Dan Patrick, Sandler reveló que originalmente se le acercó al presentador de Tonight Show, Ed McMahon, para el papel. Pero McMahon nunca respondió a la solicitud de Sandler.

Sandler ideó un plan B y decidió llamar a Barker para la escena de la pelea. El mítico presentador ahora fallecido solo aceptaría rodar la película si ganaba la riña ya que había estado entrenando con su vecino, el artista marcial y actor Chuck Norris.

La escena se había escrito originalmente con Sandler ganando la pelea, pero la condición impuesta por Barker para participar del filme terminó brindando una de las líneas más memorables en la historia del cine: “El precio está mal, perr*”.

Bob Barker y Adam Sandler recrearon su pelea años después

Casi 20 años después del estreno de la película, Bob Barker y Adam Sandler reavivaron su enemistad, y lo hicieron por una buena causa. Para el evento benéfico sobre el autismo de Comedy Central ‘Night of Too Many Stars’, los dos se unieron una vez más para protagonizar su mítica riña.

A pesar de las acrobacias físicas, también protagonizaron algunas discusiones verbales bastante entre sí. Sandler elogió a Drew Carey, quien reemplazó a Barker como anfitrión de The Price is Right. Y Barker no pudo resistirse a insultar al anciano Sandler por su apariencia. Al igual que en la película original, Barker ganó la pelea benéfica de 2015.

La despedida de Adam Sandler a su amigo Bob Barker

Tras la noticia de la partida de Barker, Sandler le dedicó unas palabras a su amigo a través de las redes sociales. “El hombre. El mito. El mejor. Un tipo tan dulce y divertido con el que pasar el rato. Me encantaba hablar con él. Me encantaba reírme con él. Me encantaba que me diera una paliza. Todos los que conozco le echarán de menos. Un día desgarrador. Recuerdos a Bob y a su familia. Gracias por todo lo que nos diste”, escribió Sandler.