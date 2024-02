Ben Affleck busca cambiar el rumbo de su carrera en la más reciente campaña publicitaria para Dunkin’. Durante el Super Bowl, se transmitió un anuncio lleno de estrellas que muestra al actor acompañado de su esposa, Jennifer Lopez, y sus amigos Matt Damon, Tom Brady, Jack Harlow y Fat Joe.

En el comercial, vemos a Affleck, Damon y Brady luciendo unos trajes deportivos de la marca como parte de su transformación para convertirse en un grupo pop llamado “The DunKings”, mientras que Lopez, Harlow y Fat Joe se muestran dudosos sobre si tendrán éxito.

Affleck entra al set, que parece ser el escenario de un video musical, y dice: “¿Qué pasa, Bronx?”, refiriéndose a la cantante. “Para su consideración, ¡aquí viene la masacre de Boston, The DunKings!”.

Luego, presenta a Brady tocando el teclado y a Damon, quien prefiere ser sincero diciendo: “A veces es muy difícil ser tu amigo”.

El grupo comienza una secuencia de baile con una canción llamada “Don’t Dunk Away at My Heart”, ante la mirada horrorizada de JLo y Fat Joe. Al salir del edificio siguiendo las órdenes de Lopez, ella le dice a Brady que es el único miembro del grupo que puede quedarse.

Antes de que Affleck entre al set, Harlow le pregunta desde un auto: “¿Estás seguro de que quieres hacer esto?”, a lo que el actor responde: “El año pasado, [J.Lo] vino a mi trabajo, ahora tengo que mostrarle lo que puedo hacer”.

Affleck hizo referencia al anuncio de Dunkin’ del año pasado, spot en donde el actor trabajaba en un autoservicio de la empresa y recibía la visita de su esposa que le pedía café.

Al final del anuncio, Damon le dice a su amigo: “¿Recuerdas cuando te dije que haría cualquier cosa por ti? Esto es cualquier cosa”.

El video concluye con Affleck respondiendo “relájate” porque “le pondrán el nombre a una bebida gracias a nosotros”.

¿Cuánto cobran las estrellas de Hollywood por aparecer en los anuncios del Super Bowl?

La transmisión de un anuncio de 30 segundos durante el Super Bowl cuesta alrededor de 7 millones de dólares, pero las marcas también invierten fuertemente en producción y en contratar a celebridades. Esto busca no solo crear publicidad impactante para los espectadores, sino también generar un efecto viral en redes sociales y medios de comunicación, lo que se traduce en publicidad gratuita.

El negocio detrás de las pausas publicitarias de la final de la NFL es multimillonario debido al gran número de espectadores, con más de 110 millones sintonizando el partido en Estados Unidos. Para destacar, la creatividad en el concepto del anuncio y contar con una estrella que preste su imagen son fundamentales, lo que lleva a pagar tarifas significativas.

Dunkin’ Donuts, tras el éxito de su campaña de 2023, volvió a contar con Ben Affleck. En el Super Bowl, Affleck apareció junto a su esposa, Jennifer Lopez, y se sumaron Matt Damon, Tom Brady, Fat Joe y Jack Harlow.

El salario de Affleck marca un precedente, con cerca de 10 millones de dólares por su participación en el anuncio de Dunkin’ en el evento deportivo del año pasado.

Es raro que cualquier figura con cierto reconocimiento aparezca en un anuncio del Super Bowl por menos de 1 millón de dólares. Este año, varias estrellas de Hollywood recibieron más de 5 millones de dólares por su participación en anuncios que duraron menos de 20 segundos, convirtiendo los anuncios del partido en una pasarela de celebridades.

