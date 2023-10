El reconocido actor y comediante Eugenio Derbez es conocido por ser una de las celebs más cercanas a sus seguidores dentro y fuera de México, sin embargo, las redes sociales revivieron un momento no muy grato para él. Estas afirmaciones ofrecidas en una entrevista realizada en el año 2018 han generado un debate acalorado, suscitando críticas y opiniones encontradas.

En el 2018, el famoso actor mexicano, en una conversación con la periodista Adela Micha para el portal financiero Bloomberg, se volvió viral en las redes sociales un comentario que él hizo con respecto al trabajo de jóvenes que se dedican a todo lo relacionado con las redes sociales.

En el comentario Derbez se refiere a estos jóvenes a quienes les ha pedido que le lleven sus cuentas en las redes sociales.”Oye necesito que me trabajes mis redes sociales, necesito a alguien que me lleve mis redes sociales y tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo’. ‘Si claro que sí, cuánto me van a pagar’. No lo puedo creer... me enoja”, señaló Derbez.

La entrevistadora mexicana se muestra totalmente de acuerdo con el comentario del actor y afirma que sí es increíble que los jóvenes pretendan cobrar por trabajar con el actor. “¡Voy a trabajar con Eugenio Derbez, aunque no me paguen! Caray”, dice la comunicadora.

“Eugenio Derbez”:

Por las reacciones a sus comentarios en este video. pic.twitter.com/dwR5QRWP6n — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 5, 2023

La respuesta de Eugenio Derbez

La respuesta de Derbez no se hizo esperar y de inmediato compartió la entrevista completa. En ella se escucha que la entrevistadora inició con la pregunta de si él creía que los jóvenes ahora viven en función del dinero, para lo cual Derbez expresó que sí: “Es otro mundo totalmente opuesto, a mí me habla alguien para un trabajo y puedo discutir de todo, les puedo dedicar semanas para poder decir: ‘Te cobro tanto’, pero, no es lo primero en lo que piensas”.

El comediante dijo que critica esta actitud porque algunos jóvenes solo piensan en cobrar, antes de brindar unos servicios profesionales y que además ponen condiciones a la hora de trabajar y que él con su experiencia no hace eso.”Te piden dinero por adelantado y quieren se los pagues ya”, aseguró el actor.

“Otra vez queriendo sacar de contexto la entrevista con @Adela_Micha... vean la respuesta completa. Dejen de hacer chisme donde no hay”, escribió finalmente el actor mexicano.

Otra vez queriendo sacar de contexto la entrevista con @Adela_Micha ... vean la respuesta completa.



Dejen de hacer chisme donde no hay. — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) October 6, 2023

VIDEO RECOMENDADO