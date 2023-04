Con el paso de los años, Eugenio Derbez se ha convertido en uno de los actores y productores mexicanos más destacados en el cine a nivel mundial, llegando a ganar el Oscar por “CODA”, además de ser el responsable de entrañables comedias como “La Familia P.Luche” y “De viaje con los Derbez”.

Como se recuerda, el esposo de Alessandra Rosaldo ha conseguido recuperarse de un delicado accidente y reveló que permaneció sedado debido a la gravedad de sus lesiones.

Del mismo modo, la celeb de México siempre se ha mostrado como una persona muy disciplinada con su alimentación y los productos que consume, convirtiéndose en vegetariano y luego vegano, además de asegurar que no consume alcohol y evita las sustancias que puedan generar adicciones.

El actor de 61 años estrenará la tercera temporada de su serie familiar (Foto: Eugenio Derbez / Instagram)

¿POR QUÉ EUGENIO DERBEZ NO CONSUME ALCOHOL?

En conversación con Yordi Rosado, el mexicano admitió con orgullo que no le gusta el alcohol, no fuma ni ha consumido drogas.

“Siempre he sido muy disciplinado desde chiquito”, admitió Eugenio, quien colocó a su madre, la actriz de la Época de Oro del cine mexicano Silvia Derbez, como la persona que le inculcó que evite las adicciones. “No que el alcohol, las drogas (están mal)”, añadió.

De hecho, el origen de su rechazo al alcohol surgió de muy pequeño, cuando durante una reunión familiar probó una bebida, conocida como “caballito” y no tardó en rechazarla.

“Agarré uno y en cuanto lo agarro veo que por acá unos primos diciendo: ‘Ay, Eugenito se va a emborrachar’. Entonces, como que me sentí el centro de atención, le di un trago, dos traguitos. Todos se fueron, me quedé con la copa a la mitad, me vi a mí mismo, yo creo que desde arriba, con la copita. Me fui a la cocina y dije: ‘¿Qué estoy haciendo con mi vida?’”, recordó.

Fue así que el actor mexicano rechazó su primera bebida y, desde aquel momento, evitó su consumo en cada reunión o compromiso al que fue invitado.

“Tiré lo que sobraba y ese día fue la última vez en mi vida que tomé alcohol. De ahí en adelante lo cumplí”, agregó.

LA ANÉCDOTA EN “DE VIAJE CON LOS DERBEZ”

Durante una escena de la tercera temporada del reality de Amazon Prime Video se recordó el rechazo que Eugenio siente por las bebidas alcohólicas, esto cuando se encontraban compartiendo un momento en la playa.

Todo inició cuando José Eduardo se despertó y preparó varias mimosas de piña para él y sus hermanos, que se encontraban en la alberca, cuando fue descubierto por su padre, quien le recordó que nunca ha bebido y se opuso a que sus hijos lo hicieran.

Asegurando que su deber como padre es que ellos no consumieran sustancias dañinas o adictivas, el actor les retiró sus vasos, no antes de que uno de estos tomara un gran trago.