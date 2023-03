Desde su matrimonio en 2012, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se han mostrado como una de las parejas más importantes de México, llevando a cabo proyectos como “De viaje con los Derbez” y protagonizando curiosos momentos en redes sociales.

De hecho, en más de una década de matrimonio, las celebs de México se convirtieron en padres de Aitana, la menor del clan Derbez que actualmente tiene 8 años y se suma a los otros tres hijos que tenía el intérprete de Ludovico P. Luche.

Pese a esto, en más de una oportunidad se ha especulado con una presunta ruptura e incluso se corrió el rumor de que la pareja se habría separado temporalmente, algo que ambos negaron hace unos meses, pero que ha vuelto a tomar fuerza recientemente.

Eugenio Derbez y la cantante mexicana son padre de Aitana (Foto: Alessandra Rosaldo / Instagram)

EL MATRIMONIO DE ALESSANDRA ROSALDO Y EUGENIO DERBEZ

Recientemente, Alessandra Rosaldo fue consultada por el estado de su matrimonio con Eugenio Derbez debido a los rumores en redes sociales que apuntaban a una presunta crisis con el actor.

“Estamos viviendo una etapa como de muchos cierres de ciclos, quizá eso es lo que está sucediendo a nivel general”, indicó la cantante de “Sentidos opuestos” a “Ventaneando”.

Pese a que esto disparó las alarmas, lo cierto es que la artista se refería a la gran cantidad de separaciones que están ocurriendo en el mundo del entretenimiento.

“Yo me encuentro muy bien, no me voy a separar, estoy muy bien, en familia, muy contentos”, aclaró inmediatamente la intérprete de “Amor de papel”.

A pesar de asegurar que se encuentran pasando por un buen momento, Rosaldo admitió que como toda pareja, tienen algunos inconvenientes, pero que han sabido superarlos probando otras opciones en el camino.

“Siempre la música, el baile, el canto, lo que hacemos siempre es un escape de pasión, de amor, de lo que uno trae dentro”, explicó.

Con esto, la cantante de 51 años dejó en claro que su relación con actor de CODA continúa sólida y que la opción de separarse no se encuentra en los planes de ambos.