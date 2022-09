El pasado lunes 29 de agosto, Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, comunicó que el ganador del Óscar por “Coda” había sido operado de emergencia por un accidente, aunque sin especificar qué le sucedió a la celeb de México.

Debido a esto, muchas especulaciones surgieron en redes sociales, la mayoría apuntaban a que habría sido tras participar de algunos juegos de realidad virtual que el actor sufrió una caída que lastimó de forma grave su hombro.

Del mismo modo, una publicación de Rosaldo dedicada a Derbez despertó una ola de rumores, los cuales incomodaron a la cantante, quien aprovechó un encuentro con la prensa para desmentirlos.

Además de agradecer las muestras de apoyo hacia Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo comunicó que la cirugía de su esposo fue un éxito y ahora empieza su proceso de recuperación. | Crédito: @alexrosaldo / Instagram

EL INFARTO DE EUGENIO DERBEZ

A través de redes sociales, usuarios corrieron el rumor de que la fractura en el hombro derecho que sufrió Eugenio Derbez se debió a un infarto, lo cual causó su caída y posteriores lesiones.

Esto fue mencionado a la cantante de “Sentidos opuestos”, quien desembarcaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde donde desmintió los rumores.

“No, no, no. Entiendo que a veces las cosas se hagan más grandes, pero si ustedes leen el comunicado lo dice muy claro, la primera frase es: ‘Él está bien’ y después, lo que quieran, pero lo primero que fue importante aclarar es que él está bien y también menciona un accidente, que es lo que sucedió”, explicó.

En ese sentido, aclaró que los rumores no hacen bien al progreso de su esposo, pidiendo que se ponga un alto a los comentarios.

“Entiendo que no hay mucho detalle, pero tampoco hay que especular y agrandar y hablar de cosas que no son”, destacó.

La esposa de Derbez le dedicó unos emotivos minutos durante el show de los 90s Pop Tour (Foto: @90spoptour)

Como se recuerda, los rumores iniciaron luego de que Rosaldo, quien es parte del concierto “90s Pop Tour”, compartiera una foto en la que se ve la mano de Derbez, que luce una apariencia amarillenta y desmejorada, algo que fue mencionada por una reportera.

“Que si está amarillo, que si está verde... está normal, está hinchada, obviamente, porque la lesión es muy fuerte y muy grande, la operación fue muy delicada, muy larga, pero está normal”, descartó.

Antes de retirarse, la actriz sorprendió al negarse a comentar si todos los hijos del actor se encontraban con él durante su recuperación. “Eso no te lo puedo comentar”, respondió.