Este miércoles 15 de febrero falleció Raquel Welch, icono del cine hollywoodense en la década de 1960, a los 82 años. Su mánager, Steve Sauer, fue quien confirmó la noticia a través de un comunicado y ello generó que diversas celebridades se pronunciaran al respecto mostrando su pesar, entre ellos el productor Eugenio Derbez.

Tras enterarse de la terrible noticia en torno a Raquel Welch, quien murió tras una “breve enfermedad”, como así se precisa en el comunicado, Derbez usó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras.

Con dos imágenes junto a Raquel, quien protagonizó más de 30 películas y 50 series de televisión, Eugenio recordó la inolvidable experiencia de filmar a su lado en “How To Be A Latin Lover”.

“Qué tristeza enterarme el día de hoy de la partida de Raquel Welch. Fue una mujer que conquistó todo y nos conquistó a todos. Tuve el privilegio de trabajar con ella en la que fuera su última película: How To Be A Latin Lover”, se lee en la descripción del pie de foto.

La cinta de Derbez pasará a la historia al tratarse del último trabajo en el séptimo arte de Raquel Welch (2017), quien demostró toda su sensualidad y dejó en claro porque fue considerada una “sex symbol” en los años 60.

Si bien es cierto, Eugenio y Raquel compartieron una breve escena en la película, dicha secuencia fue considerada para muchos como una de las más divertidas.

“Estoy verdaderamente feliz y me siento muy honrado de tener con nosotros a este símbolo de Hollywood. Yo crecí con ella, desde chico la veía en películas y la adoro, siempre fui su fan y nunca me imaginé en la vida que iba a trabajar con ella”, acotó Eugenio, en diálogo para el programa Sal y Pimienta, cuando le preguntaron hace un par de años atrás de lo que significaba trabajar con la primera actriz.

Síguenos en nuestras redes sociales: