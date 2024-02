Este 4 de febrero, se celebró la 66° edición de los Premios Grammy, evento de gala en donde se rinde homenaje a lo mejor de la industria musical. Durante la ceremonia, el rapero Jay-Z recibió el Dr. Dre Global Impact Award; sin embargo, más allá de agradecer el reconocimiento, el también productor y empresario criticó duramente a la organización por no otorgarle el premio de Mejor Álbum del Año a Beyoncé, quien es su esposa.

Recordemos que Beyoncé es la cantante con más premios Grammy en la historia: nada más y nada menos que 32 galardones. Para esta edición, quien se llevó el premio a Mejor Álbum del Año fue Taylor Swift con su aclamado disco “Midnights”.

Este hecho fue resaltado por Jay-Z, en un incómodo discurso que causó sorpresa y risas entre los asistentes. “No quiero avergonzar a esta joven (Beyoncé), pero tiene más Grammys que todos y nunca ha ganado Álbum del Año. Así que incluso según sus propias métricas, eso no funciona. Piensen en eso, la mayoría de Grammys y nunca ha ganado Álbum del Año, eso no funciona”, empezó diciendo el empresario.

“Algunos de ustedes se van a ir a casa sintiendo que les han robado. Puede que algunos fueran robados”, continuó, ante el asombro de la audiencia presente en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

“Algunos de ustedes no deberían estar en ciertas categorías. No, cuando me pongo nervioso digo la verdad”, terminó diciendo el rapero, cuyas palabras vienen dando de qué hablar en las redes sociales.

No es la primera vez que un artista expresa su descontento durante una ceremonia

De hecho, no es la primera vez que un artista expresa su descontento durante una ceremonia. Recordemos que, durante la gala del 2009 de los Premios MTV, Kanye West se subió al escenario para defender, precisamente, a Beyoncé.

“Estoy muy feliz por ti, te dejaré terminar, pero… ¡Beyoncé tiene uno de los mejores vídeos de todos los tiempos! ¡Uno de los mejores vídeos de todos los tiempos!”, dijo el rapero tras interrumpir el discurso de Taylor Swift por haber ganado el premio a Mejor Video Femenino del Año con “You Belong With Me”.

El hecho tomó por sorpresa a la propia Beyoncé, quien quedó atónita ante el incidente que seguramente será recordado como uno de los momentos más surrealistas de las premiaciones musicales.

