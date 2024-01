El pasado domingo se celebró la 81° edición de los Globos de Oro, evento que rindió homenaje a lo más destacado del cine y la televisión estadounidense. Aunque hubo momentos llamativos como los protagonizados por Jennifer Lawrence con su “amenaza” de no ganar un premio, o Taylor Swift y su reacción al ser víctima de una inoportuna broma por parte del presentador Jo Koy, fue la romántica escena entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner la que se llevó todos los flashes.

El actor de Wonka y la hermana menor del clan Kardashian-Jenner llegaron hasta el Hotel Beverley Hilton de California para pasar una velada de ensueño. Durante la transmisión, las cámaras de CBS enfocaron a la pareja, siendo captados en un momento en que ambos se miran y conversan como si en el lugar no hubiera nadie más, a pesar de estar rodeados de algunas de las estrellas más reconocidas de Hollywood.

Aunque se ha especulado mucho sobre lo que Chalamet le dijo a Jenner, han sido varios los internautas que han intentado descifrar lo que el actor parece comentarle a la influencer. Lo cierto es que recientemente se viralizó el video publicado por una tiktoker estadounidense que se dio el tiempo de sincronizar los labios de los mencionados para elaborar un diálogo que, aparentemente, dio en el clavo.

¿Qué le dijo Timothée Chalamet a Kylie Jenner tras su beso en los Globos de Oro?

Según la usuaria @sneakybrownnoser_, Chalamet empieza diciéndole a Jenner lo que siente por ello. Luego, le comenta que se siente feliz por su presencia. “Gracias por venir”, asegura, mientras la mira fijamente. “Solo me preocupo por ti. No me perdería algo como esto”, responde la empresaria.

Segundos después, la empresaria parece darle un cumplido al collar del actor. “Es muy genial”, señaló Jenner. Todo esto ante la fija mirada del protagonista de ‘Dune’, quien no se despega de su acompañante en ningún momento.

Por supuesto, la tierna escena, que hasta el momento acumula más de 800 mil reproducciones, generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

“Ese día conocí la envidia”; “se lo ve tan enamorado”; “el contacto visual de él lo es todo”; “no me importa si esto es publicidad, se ven tan tiernos”; “ver esto me relaja”; “obsesionada con ellos”; “la lectura de labios más precisa hasta ahora”; “ellos merecen este tipo de amor”; “es como si todos desaparecieran repentinamente para ellos. Me encanta esa sensación, estuve allí”, comentaron las personas.

Jo Koy, presentador de los Globos de Oro 2024, criticado duramente en las redes

Jo Koy, comediante y actor estadounidense que hizo de presentador en los Globos de Oro, no obtuvo el mejor desempeño durante la gala. Esto se debe a que hizo una serie de chistes incómodos, ofensivos y hasta ilógicos, según han señalado los internautas en las redes sociales.

“Me encantó Oppenheimer. Sólo tengo una queja: necesitaba una hora más, porque me parecía que necesitaba más historia de fondo. Mi propósito de Año Nuevo para 2024 es terminar ‘Oppenheimer’ en 2025. Me encanta ‘Oppenheimer’, sobre todo la primera temporada”, dijo en la ceremonia, generando risas y algo de confusión entre el público.

Luego, habló sobre ‘Barbie’, con el cómico describiéndola como “basada en una muñeca con pechos grandes”. Además, señaló que el personaje “pasa de ser una belleza perfecta a tener mal aliento, celulitis y pies planos, o como los directores de casting llaman actuar”.

De hecho, el propio comediante intentó justificar su desempeño riéndose y diciendo, delante de todo el público, que “había conseguido el trabajo hace 10 días”.